İBB'deki usulsüzlük MASAK raporunda! Elektrikçi olarak girdiği şirkette yönetim kurulu başkanı olmuş - Son Dakika
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İBB'deki usulsüzlük MASAK raporunda! Elektrikçi olarak girdiği şirkette yönetim kurulu başkanı olmuş

İBB\'deki usulsüzlük MASAK raporunda! Elektrikçi olarak girdiği şirkette yönetim kurulu başkanı olmuş

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan, İmamoğlu'nun kara kutusu olarak bilinen Ali Nuhoğlu'nun şirketinde daha önce elektrikçi olarak çalışan 22 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan'ın, 2023'te İstcon İnşaat şirketinde yönetim kurulu başkanı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ceylan'ın İBB'den 3 milyar liralık ihale aldığı belirlendi.

21.03.2025 16:10  Güncelleme: 16:15
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin kilit simlerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu polise ifade vermeye başlarken, usulsüz ihalelerdeki kirli çarkı MASAK raporu gün yüzüne çıkardı. Şüpheli Ali Nuhoğlu'nun iş yerinde daha önce "elektrikçi" olarak çalışan ve sonrasında İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan 22 yaşındaki zanlı Furkan Remzi Ceylan'ın, İBB'den 3 milyar liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

İBB'YE YOLSUZLUK VE TERÖR OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

ELEKTRİKÇİYKEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında yaptığı incelemede 2021 yılında Nuhoğlu'nun şirketinde elektrikçi olarak çalışan 22 yaşındaki yine aynı dosyadan gözaltına olan Furkan Remzi Ceylan'ın 2023 yılında İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit etti.

İBB'deki usulsüzlük MASAK raporunda! Elektrikçi olarak girdiği şirkette yönetim kurulu başkanı olmuş

İBB'DEN 3 MİLYAR LİRALIK İHALE ALMIŞ

Soruşturmanın kilit simlerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "İmamoğlu'nun kara kutusu" olarak anılan şüpheli Ali Nuhoğlu'nun ihale çarkı böyle deşifre oldu. Nuhoğlu'nun şirketinde daha önce "elektrikçi" olarak çalışan ve sonrasında İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan zanlı Furkan Remzi Ceylan'ın, İBB'den 3 milyar liralık ihale aldığı tespit edildi. Ceylanın, yönetin kurulu başkanlığı yaptığı şirketin sadece 2024 yılında KİPTAŞ ve İSFALT'tan 3 milyar liralık ihale aldığını tespit eden ve paranın izini süren Mali Şube Polisi, söz konusu paranın yine soruşturmanın en kritik isimlerinden Ali Nuhoğlu'nun kendi şirketine aktarıldığını ortaya çıkardı.

3 SÜPER LÜKS VİLLANIN DEVREDİLDİĞİ TARİHE DENK GELEN İHALE

Çalışmaların devamında ise aktarılan paraların yine Nuhoğlu tarafından verilen vekaletle Furkan Remzi Ceylan ve Nuhoğlu'nun şoförü M.G. tarafından bankadan nakit olarak çekildiği ve dövize çevrilerek çantaya konulduğu tespit edildi. Bankada dolara çevrilen söz konusu ihale tutarının aynı kişilerce el değiştirmesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Ali Nuhoğlu'ndan Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerindeki 3 süper lüks villayı devraldığı tarihe denk gelmesi dikkat çekiyor.

TEM'DE DE İFADE VERECEK

Polisin MASAK raporundaki incelemeleri devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İmamoğlu da dahil 90 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor. İBB Başkanı İmamoğlu'nun bugün saat 15.00 sıralarında polise ifade vermeye başladığı öğrenildi. İmamoğlu'nun Mali Şube Polisine usulsüz ihalelerle ilgili vereceği ifadeler tamamlandıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde de ifade verecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iki farklı dosya bulunuyor. İmamoğlu bu dosyalardan ilkiyle ilgili olarak şu saat itibariyle Mali Şube'de ifade veriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB'deki usulsüzlük MASAK raporunda! Elektrikçi olarak girdiği şirkette yönetim kurulu başkanı olmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Pinokyo Net:
    yıllardır aynı kişilere ihale verip ultra zengin yaptığınız insanlar umarım siz gider gitmez sizinle birlikte yargılanır 21 24 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    bademler fetodan iyi öğrenmiş kumpas tezgah iftirayı ama bu halk yemez yüzünüze gözünüze bulaştırdınız 17 19 Yanıtla
    ahmet3353:
    bekle gör patates. daha neler çıkacak bu işlerin altından kim yüzüne bulaştırmış izle 3 0
  • 220198:
    oha ya 22 yasindaki adam 3 milyar ihale aliyor:) 31 1 Yanıtla
  • 205622:
    biri bu yola bir yüzükle çıktım dedi bu yüzük dışında başka biseyim olursa calmisimdir dedi gemicikleri yaliciklari villaciklari oldu 9 13 Yanıtla
  • Sk 06:
    çaycıyı danışman yaptığınız gibi liyakatsız tipler 19 1 Yanıtla
    Yunus Durak:
    İmamı dekan, rektör olarak atanan bir ülkede, bu atana bence normal 0 4
  • Murat Çokeker:
    önce belediye bütçesinden Amerika'da eğitime gidenleri araştırsınlar 7 10 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    bir hırsızın peşine takılmışlar. bu işin bereye gidecegini kendileri bile bilmiyor. hırsızlarının peşine ölümüne gidiyorlar. o para kuleleri g. girse yine gözünüz acilmaz 13 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu polatlarin davasindaki masaklasak mi inan masak mi olan masak mi... 5 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: İBB'deki usulsüzlük MASAK raporunda! Elektrikçi olarak girdiği şirkette yönetim kurulu başkanı olmuş - Son Dakika
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