İBB İştirakler Başkanı ve Şoföründen Yolsuzluk İtirafları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın ardından şoförü Bayram Yıldırım da etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. Yıldırım, "Evine 2-3 günde bir çuvalla para gelirdi. Paralar farklı kişiler tarafından getiriliyordu. Operasyondan sonra da para gelmeye devam etti. Yıldız, Almanya'daki eve büyük bir kasa yaptırdı ve paraların bir kısmını uçakla buraya taşıdı. Ofisini boşalttığımız esnada kutu içerisinde 2023'e ait market kartları buldum, yaklaşık 15 milyon TL'likti. Kartlarla Murat Keleş ilgilenmekteydi, yardım kartlarının bir kısmı takasla nakde döndürülüyordu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, Bakırköy'deki bir AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro "rüşvet" istediği iddiasıyla tutuklanmıştı. Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ertan Yıldız, 6 Mayıs'ta "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak için savcı huzurunda avukatıyla birlikte 6 sayfalık ifade vermişti. Daha sonra bir kez daha ifade veren Yıldız, adli kontrol şartıyla "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak tahliye olmuştu.

Ertan Yıldız'dan sonra şoförü Bayram Yıldırım da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, savcılığa ifade verdi. Soruşturma kapsamında Ertan Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım da itirafçı oldu. Yıldırım, ifadesinde Ertan Yıldız'ın evine çuvalla para getirdiğini belirterek, "Evine 2-3 günde bir çuvalla para gelirdi. Paralar farklı kişiler tarafından getiriliyordu. Operasyondan sonra da para gelmeye devam etti. Getirilen paranın bir kısmı Almanya, bir kısmı Bodrum'daki eve götürüldü. Yıldız, Almanya'daki eve büyük bir kasa yaptırdı ve paraların bir kısmını uçakla buraya taşıdı. Bodrum'daki yazlığında da büyük bir kasası vardı" diye konuştu.

"Telefonunu yanında bulundurur, jammer çalıştırırdı"

Fatih Keleş'in özel toplantılara para getirdiğini anlatan Yıldırım, "Konuta pick-up araç yanaşır, arkadaki yemek sepetleri içeri alınır, boş şekilde geri arabaya konulurdu. Bu sepetler her geldiğinde Mustafa Akın da gelir, 1-1,5 saat dururdu. Akın çıktıktan sonra Fatih Keleş, Murat Ongun, Kadriye Hanım ve Mustafa Akın'ın şoförleri parayı alıp giderdi. Bakırköy'deki makam odası dışında gittiği yerlerde telefonu arabada bırakırdı. Belediye binasındaki odasında jammer olduğu için telefonunu yanında bulundurur, jammer çalıştırırdı" ifadelerini kullandı.

"Yardım kartlarının bir kısmı takasla nakde döndürülüyordu"

Yardım kartlarının bir kısmının nakte dönüştürüldüğünü anlatan Yıldırım, "Operasyondan sonra Ertan Yıldız'ın Bakırköy ek hizmet binasındaki ofisini boşalttığımız esnada kutu içerisinde 2023'e ait market kartları buldum. Yaklaşık 15 milyon TL'likti. Tarihi geçtiği için kullanılamıyordu. Yıldız'ın bu kartları odada unuttuğunu düşünüyorum. Kartların dağıtımını son 2 yıla kadar bilfiil Ertan Yıldız yapmıştı. Son 2 yılda ise bu kartlar Fatih Keleş'e gitmeye başladı. Kartlarla Murat Keleş ilgilenmekteydi. Bu yardım kartlarının bir kısmı takasla nakde döndürülüyordu" dedi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda da 4 bin 500 adet market kartı hediye çeki ele geçirildi. - İSTANBUL