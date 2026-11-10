İBB\'nin İncirli Üst Geçidi çalışması E-5 yan yolunda trafiği kilitledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İncirli Üst Geçidi'nde başlatılan güçlendirme çalışmaları nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametindeki yan yol trafiğe kapatıldı. Çalışmanın sabah saatlerindeki olumsuz hava şartlarıyla birleşmesi sonucu E-5'te kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İlerlemeyen trafikte saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, koca çalışma sahasında tek bir işçinin görev yapması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince İncirli Üst Geçidi'nde yürütülen güçlendirme çalışmaları, kent trafiğini adeta felç etti. Çalışmalar kapsamında E-5 Karayolu Ankara istikametinde yan yolunun araç trafiğine kapatılması, sürücülere zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın da eklenmesiyle birlikte E-5 üzerinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Gidecekleri yerlere ulaşabilmek için saatlerce direksiyon başında bekleyen vatandaşlar yaşanan yoğunluğa isyan etti.

"Haberimiz olsaydı ana yoldan Merter'e geçerdim"

Evden çıktığı andan itibaren saatlerdir yolda olduğunu aktaran Mehmet Şanlı, "Sabah evimden çıktım, 2 saattir yoldayım. Ofisim İncirli'de ama hala ulaşamadım. Yan yolda da 40 dakikadır bekliyorum. Yağmurlu havada böyle bir çalışma olması çok kötü oldu. Yan yola girilmez artık, İncirli'ye gitmek isteyenler ana yoldan gidip Merter'den dönecek. Haberimiz yoktu; haberimiz olsaydı en azından orta şeritten gider, Merter'den dönüp geri gelirdim" dedi.

"Biraz yağmur düştü mü iyice bitiyoruz"

Çok kısa bir mesafeyi katetmek için uzun süre harcadığını belirten sürücü Recep Arslan ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1,5 saatte gidebildim. Şimdi dönüş yolunda tekrar trafiğe girdim. Burası artık yaşanacak yer değil. Biraz yağmur düştü mü iyice bitiyor, sahipsiziz."

Şantiyede tek işçili çalışma dikkat çekti

Yan yolun kapatılmasıyla birlikte bölgede trafik durma noktasına gelirken, kapatılan çalışma sahasındaki durum ise pes dedirtti. Trafiğin kilitlenmesine neden olan geniş çalışma alanında sadece 1 işçinin çalışma yaptığı görüldü.