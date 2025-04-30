3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen ilk operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanırken, geçtiğimiz günlerde İBB'ye ikinci dalga soruşturma gerçekleştirilmişti. İkinci dalga soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden 18'i daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

3 ŞİRKETİN 6 YILLIK DOSYALARI İSTENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne ve KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yazı yazıldı. Söz konusu yazıda, ilgili müdürlüklerden ve bağlı birimlerden 31 Mart 2019'dan bugüne kadar tüm ihale kayıt numaraları, ihale bedelleri ve yüklenici firmayı (yüklenici firma taşeron kullanmışsa taşeronların da belirtilmesi) gösterecek şekilde listelenmesi ve evrakın gönderilmesi talep edildi. Ayrıca, listelerin hazırlanması hususunda gerekli özenin gösterilmediği takdirde ilgililer hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN GÖREV SÜRESİNDEKİ DOSYALAR İSTENDİ

CHP'li Gökhan Günaydın, "Biraz önce İBB iştirak şirketleri olan İSFALT ve KİPTAŞ'a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan iki ayrı yazı geldi. Şirketlerin 31.03.2019 tarihinden bu yana yaptıkları tüm ihale ve projelerin bilgi ve belgelerini istiyorlar. Elbette verilecek. Verilecek de, soralım: 31 Mart 2019'da ne oldu? " dedi.



