3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi - Son Dakika
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3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan yolsuzluk soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, KİPTAŞ ve İSFALT'tan son 6 yılın dosyalarını talep etti.

30.04.2025 15:43
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen ilk operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanırken, geçtiğimiz günlerde İBB'ye ikinci dalga soruşturma gerçekleştirilmişti. İkinci dalga soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden 18'i daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

3 ŞİRKETİN 6 YILLIK DOSYALARI İSTENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne ve KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yazı yazıldı. Söz konusu yazıda, ilgili müdürlüklerden ve bağlı birimlerden 31 Mart 2019'dan bugüne kadar tüm ihale kayıt numaraları, ihale bedelleri ve yüklenici firmayı (yüklenici firma taşeron kullanmışsa taşeronların da belirtilmesi) gösterecek şekilde listelenmesi ve evrakın gönderilmesi talep edildi. Ayrıca, listelerin hazırlanması hususunda gerekli özenin gösterilmediği takdirde ilgililer hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN GÖREV SÜRESİNDEKİ DOSYALAR İSTENDİ

CHP'li Gökhan Günaydın, "Biraz önce İBB iştirak şirketleri olan İSFALT ve KİPTAŞ'a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan iki ayrı yazı geldi. Şirketlerin 31.03.2019 tarihinden bu yana yaptıkları tüm ihale ve projelerin bilgi ve belgelerini istiyorlar. Elbette verilecek. Verilecek de, soralım: 31 Mart 2019'da ne oldu? " dedi.


İBB soruşturması genişliyor! İki iştirakin dosyaları istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Politika, 3-sayfa, Kiptaş, Hukuk, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ahmet demir:
    chp yi hem silkelecekler hem dikecekler hem bayıltacaklarr. hayırlı olsun vatana millete 111 69 Yanıtla
    Fikret Çalışkan:
    kim ne yaptıysa cezasını çeker 6 sene içinde de olsa 20 sene içindede olsa illa 1 0
    Fikret Çalışkan:
    başına gelmiş galiba tecrübe etmişsin 0 0
  • zeki69:
    CHP kapatılsın tek çaresi bunlardan bu vatana hayir gelmez bı faydalarida yok 97 73 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Son 23 yıla bakalım 95 58 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    15 yılı alsana yerse maçanız 72 42 Yanıtla
    Muzaffer Matlı:
    son 15 yılda 567 milyar TL yetmemiş bavul ticaretine başlanmış oda yetmemiş villaları yok pahasına satılmış oda yetmemiş rezidans otoparkında lüks arabalar bunlar bizim bildiklerimiz Kadıköy Adalar Beşiktaş Sarıyer Şişli bunlarda neler olmuş Allah bilir 0 0
  • 7zxs4mm228:
    Ne olduğunu biliyorsun olmayan gururunuza mı dokundu? 31 Mart 2019 da HIRSIZ DOLANDIRICI İHALE DÜZENBAZLARI İŞ BAŞINA GELDİ. 54 47 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    bir türlü suç bulunamıyor hz adem zamanınada bi bakın isterseniz :) 51 41 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    hersey ortaya apaçık çıkacak fakat.. görmeyen gözler yine kör. duymayan kulaklar yine sağır olacak...kitle böyle bir kitle. 72 14 Yanıtla
  • Sk 06:
    23 yıldır hesap vermeyen iktidar artık alırsın oy 36 39 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    suç unsuru bulamadınızmı vah vah hz adem zamanınada bi göz atın isterseniz:) 35 34 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Bukadarda olmaz neden 2019 yılından sonrakıne bakılıyor buzaman kadar eger bakılmadıysa suç tur 36 29 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Çekememezlik böyle birşey... 15 20 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Niye sadece İMAMOGLU dönemi, asıl usulsuzlukler kendi dönemlerinde , gideceksiniz, bu iftiralarinıza kimse inanmıyor , 15 19 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Çatalca kiptaş site yönetimine de el atın aidatlarda yolsuzluğun kralını göreceksiniz 22 7 Yanıtla
  • Tamer Kipici:
    31.03.2019 dan öncesine de bir bakalım mı ? Mesela Ankara büyükşehir belediyesi başkanı Melih Gökçek Dönemine Var mısınız ? Adaletin ve hukukun bittiği ülke TÜRKİYE İnsanların kalbini kirletmekten başka bir icraattan yapmayan iktidar.. 15 10 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    Bu uygulamayı siliyorum size de aynısını tavsiye ederim reklam görmekten ve sipariş haber okumaktan sıkıldım ne kadar ucuz bir haber sitesi resmen sizi koyun gibi yönlendirmeye çalışıyorlar 9 11 Yanıtla
  • YILMAZ MERAL:
    Bu kadar yapılan yolsuzluğun çabuk farkedilebileceğini imamoğlu hesap edemedi cumhur başkanı olunca dokunulmaz olurum sandı bir şeylere güvenmese bu kadar yolsuzluk yapılırmıydı.belediye başkanlığında bunları yapıyorsa devletin başına geçtiğinde ülkeyi satardı. 4 1 Yanıtla
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