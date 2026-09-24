İBB davasında flaş gelişme! Ümit Boyner'in oğlu gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB davasında flaş gelişme! Ümit Boyner'in oğlu gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İBB davasında flaş gelişme! Ümit Boyner\'in oğlu gözaltında
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB davasında hakkında yakalama kararı bulunan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İddianamede Bolak'a, Kültür A.Ş.'de görev yaptığı dönemde reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları yöneltiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmalara katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararlarından biri uygulandı.

Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bolak hakkında verilen kararın ifade amaçlı olduğu bildirildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

İBB davasında duruşmaya çağrılmalarına rağmen katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 sanık hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu isimler arasında bulunan Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

İDDİANAMEDE BOLAK'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede Bolak'a, Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü döneme ilişkin suçlamalar yöneltiliyor.

Bolak'ın, iddianamede İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla suçlandığı belirtiliyor. Söz konusu suçlamalar yargılama konusu olup Bolak hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor.

5 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Mahkemenin yakalama kararı verdiği isimler Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Mithat Sinan Bolak, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan olarak açıklandı. Kararın, sanıkların duruşmaya çağrılmalarına rağmen katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı gerekçesiyle verildiği aktarıldı.

"YARGI SÜRECİNDEN KAÇINMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Mithat Sinan Bolak, hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, kararın ifade amaçlı olduğunu avukatları aracılığıyla öğrendiğini belirtmişti.

Yurt dışında yaşaması nedeniyle kendisine telefonla ulaşılamadığını ve iletişim sürecinde aksaklık yaşandığını ifade eden Bolak, yargı sürecinden kaçmadığını vurgulamıştı. Bolak, savunmasını yapmak üzere Türkiye'ye geleceği tarihin yakalama kararından önce belirlendiğini, bu tarihi öne çekerek ifade vermek üzere mahkemede hazır bulunacağını söylemişti. Ayrıca hukuki sürece ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesini istemişti.

BOLAK HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARI UYGULANDI

Bolak'ın İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmasıyla hakkında verilen ifade amaçlı yakalama kararı uygulanmış oldu. Diğer dört sanık hakkındaki yakalama kararları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesiİstanbul Büyükşehir Belediyesiİstanbul HavalimanıÜmit BoynerÜmit Boyner3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ergen cildinde çok aşamalı rutin tartışması: İki dermatolog sade bakımda birleşti Ergen cildinde çok aşamalı rutin tartışması: İki dermatolog sade bakımda birleşti
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim 8-0’a rağmen yok Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok
Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Bursa’da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!
Gençlerle ilgili çarpıcı araştırma Yüzde 47’si insan yerine yapay zekaya güveniyor Gençlerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüzde 47'si insan yerine yapay zekaya güveniyor
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
11:27
Süper Lig’in yeni ekibinde beklenmedik teknik adam ayrılığı
Süper Lig'in yeni ekibinde beklenmedik teknik adam ayrılığı
11:13
Ozan Tufan’ın ayakkabısı olay oldu Fiyatını görenler inanamadı
Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
10:45
Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizi sallayan deprem
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem
10:37
Beşiktaş’ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
10:31
Yahşihan Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu AK Partili ve MHP’li eski başkanlar gözaltında
Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! AK Partili ve MHP'li eski başkanlar gözaltında
09:30
Erdoğan’ı haklı çıkaran görüntü BM’nin hali tek kareye yansıdı
Erdoğan'ı haklı çıkaran görüntü! BM'nin hali tek kareye yansıdı
09:26
Bakan Şimşek’in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
08:58
Azerbaycan’dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi
Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 11:38:04. #7.12#
SON DAKİKA: İBB davasında flaş gelişme! Ümit Boyner'in oğlu gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei