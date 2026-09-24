İBB davasında flaş gelişme! Ümit Boyner\'in oğlu gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmalara katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararlarından biri uygulandı.

Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bolak hakkında verilen kararın ifade amaçlı olduğu bildirildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

İBB davasında duruşmaya çağrılmalarına rağmen katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 sanık hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu isimler arasında bulunan Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

İDDİANAMEDE BOLAK'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede Bolak'a, Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü döneme ilişkin suçlamalar yöneltiliyor.

Bolak'ın, iddianamede İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla suçlandığı belirtiliyor. Söz konusu suçlamalar yargılama konusu olup Bolak hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor.

5 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Mahkemenin yakalama kararı verdiği isimler Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Mithat Sinan Bolak, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan olarak açıklandı. Kararın, sanıkların duruşmaya çağrılmalarına rağmen katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı gerekçesiyle verildiği aktarıldı.

"YARGI SÜRECİNDEN KAÇINMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Mithat Sinan Bolak, hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, kararın ifade amaçlı olduğunu avukatları aracılığıyla öğrendiğini belirtmişti.

Yurt dışında yaşaması nedeniyle kendisine telefonla ulaşılamadığını ve iletişim sürecinde aksaklık yaşandığını ifade eden Bolak, yargı sürecinden kaçmadığını vurgulamıştı. Bolak, savunmasını yapmak üzere Türkiye'ye geleceği tarihin yakalama kararından önce belirlendiğini, bu tarihi öne çekerek ifade vermek üzere mahkemede hazır bulunacağını söylemişti. Ayrıca hukuki sürece ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesini istemişti.

BOLAK HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARI UYGULANDI

Bolak'ın İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmasıyla hakkında verilen ifade amaçlı yakalama kararı uygulanmış oldu. Diğer dört sanık hakkındaki yakalama kararları ise devam ediyor.