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İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?•
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2'si kırmızı bülten 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 Operasyonlarıyla yakalandılar" - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: '2'si kırmızı bülten 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen... - Son Dakika