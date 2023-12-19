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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2'si kırmızı bülten 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen... - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2'si kırmızı bülten 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2'si kırmızı bülten 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 Operasyonlarıyla yakalandılar"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2\'si kırmızı bülten 1\'i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul\'da düzenlenen...
19.12.2023 - 08:10,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2'si kırmızı bülten 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 Operasyonlarıyla yakalandılar" - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, İstanbul, Alanya, Yakalama, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: '2'si kırmızı bülten 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen... - Son Dakika


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