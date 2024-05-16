İçişleri Bakanı: Mahzen-47 Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Mahzen-47 Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı: Mahzen-47 Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay merkezli 7 ilde yapılan 'Mahzen-47' operasyonlarıyla elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu ele geçirilen belgeler ve yapılan ortak çalışmalar sonucu, organize suç örgütünün yaklaşık 1 milyar Türk Lirası zarara yol açtığı tespit edildi.

16.05.2024 08:03
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay merkezli 7 ilde yapılan "Mahzen-47" operasyonları ile elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Hatay merkezli Ankara, Antalya, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa'da "Mahzen-47" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması, görevi kötüye kullanma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; medikal firmalar üzerinden genellikle yaşlı veya küçük yaştaki vatandaşların kimliklerini kullanarak usulsüz rapor çıkardıkları, hakkında rapor çıkarılan şahıslara boş kağıtlar imzalatarak bu kağıtları sahte reçete düzenlemekte kullandıkları, reçete düzenlemekte kullanılan boş kağıtların bitmesi durumunda ise hasta veya hasta yakınlarının imzalarını taklit ederek sahte reçete düzenledikleri ve usulsüz düzenlenen reçetelere ait faturaları ve hak sahipleri adına noterde düzenlenmiş sahte vekaletnameleri kullanıp, PTT şubelerinden tahsil ederek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu elebaşları İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun aralarında bulunduğu 51 şüpheli yakalandı ve ruhsatsız tabancalar ile suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda vekaletname, reçete, dekont ve senet ele geçirildi.

Ayrıca MASAK ve Adana SGK Sağlık Denetim Ekibiyle yapılan ortak çalışmalar sonucu organize suç örgütünün yaptığı eylemlerde; 6 bin 532 adet usulsüz olarak düzenlenmiş noter vekalet belgesinin kullanıldığı ve kamunun yaklaşık 1 milyar Türk Lirası zarara uğratıldığı tespit edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Mahzen-47 Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

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