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İçişleri Bakanı: Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Mehmetçiklere yönelik sosyal medya hesapları tespit edildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Mehmetçiklere yönelik sosyal medya hesapları tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere yönelik sosyal medya üzerinden Bölücü Terör Örgütü propagandası yapan ve yanıltıcı bilgiyi yayarak provokatif amaçlar güden 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini açıkladı. 53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve adli işlemler başlatıldı. Operasyonlar sonucunda 4 şüpheli yakalandı, 3 şüphelinin yakalanma çalışmaları devam ediyor.

13.01.2024 - 08:52,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı olarak" Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı olarak" Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini belirterek, "53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İçişleri Bakanı: Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Mehmetçiklere yönelik sosyal medya hesapları tespit edildi
Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanı, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Mehmetçiklere yönelik sosyal medya hesapları tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Mehmetçiklere yönelik sosyal medya hesapları tespit edildi - Son Dakika
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