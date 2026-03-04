İçtiği deterjanlı kahveden hastanelik olmuştu: 1 milyon 500 bin liraya uzlaştılar - Son Dakika
İçtiği deterjanlı kahveden hastanelik olmuştu: 1 milyon 500 bin liraya uzlaştılar

İçtiği deterjanlı kahveden hastanelik olmuştu: 1 milyon 500 bin liraya uzlaştılar
04.03.2026 17:07
İçtiği deterjanlı kahveden hastanelik olmuştu: 1 milyon 500 bin liraya uzlaştılar
Beyoğlu'nda genç mühendisin bir kafede içtiği kahvenin ardından rahatsızlanarak hastanelik olduğu, kahvenin ise deterjanla yapıldığının ortaya çıktığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Kahveyi yapan kişinin bilirkişi raporuna göre bir kusurunun olmadığının belirtilmesi ve bazı şüpheliler yönünden 1 milyon 500 bin liraya uzlaşılması gerekçeleriyle dosyada takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Beyoğlu'nda bir kafede içilen kahvenin deterjan ile hazırlanması sonrası bir gencin rahatsızlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İlgili kişiler hakkında takipsizlik kararı verilirken, taraflar arasında 1 milyon 500 bin lira karşılığında uzlaşma sağlandığı belirtildi.

DETERJANLI KAHVE HASTANELİK ETMİŞTİ

İstanbul Beyoğlu'nda 17 Kasım 2025'te genç mühendis Ayben Ö.T., bir kafede içtiği Türk kahvesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Ayben Ö.T.'nin içtiği kahvenin deterjan ile yapıldığı belirlenirken işletme sahibi ile kahveyi yapan kişilerin de arasında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Detaylar ise Savcılığın sevk yazısında ortaya çıkmıştı. Sevk yazısında, şüphelilerin eylemlerinde herhangi bir kasıt unsuruna rastlanmadığı, olayın şüpheli Sıla Nur Ö.'nün, Münire A.'dan kafenin kalabalık olması üzerine yardım istemesi üzerine, Münire A.'nın ise daha önceden bilmediği kafe mutfağına girerek üzerinde hiçbir etiket bulunmayan şişe içerisindeki sıvı maddeyi direkt kahve yapımında kullanması üzerine gerçekleştiği öğrenilmişti.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi. Verilen takipsizlik kararında Ayben Ö.T. 'mağdur', Mustafa Emre T. 'müşteki' sıfatıyla, Engin Ö., Gülsüm Sude Ö., Sıla Nur Ö. ve Münire A. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

1 MİLYON 500 BİN LİRAYA UZLAŞTILAR

Verilen kararda, şüphelilerin üzerine atılı suçun 'uzlaşma' kapsamında kalan suçlardan olduğu, yapılan müzakereler sonucunda ise şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö.'nün müşteki tarafa toplamda 1 milyon 500 bin lira ödediği, böylece tarafların uzlaştığı aktarıldı.

Etiketi olmayan deterjanı farkında olmadan kahve yapımında kullanmış olmasının kusur teşkil etmediği belirtildi

Bilirkişi raporuna da yer verilen takipsizlik kararında, şüpheli Münire A.'nın, iş yerinin mutfağında bulunan içme suyuyla karıştırılmaya müsait ve üzerinde etiket bulunmayan sıvı maddenin niteliği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığı, bu nedenle bu maddeyi farkında olmadan kahve yapımında kullanmış olmasının kusur teşkil etmediği, dolayısıyla olayın meydana gelmesinde Münire A.'nın, Ayben Ö.T.'nin yaralanmasında herhangi bir kusurunun olmadığı kaydedildi.

Söz konusu gerekçelerle şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Beyoğlu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçtiği deterjanlı kahveden hastanelik olmuştu: 1 milyon 500 bin liraya uzlaştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    para para para ?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
