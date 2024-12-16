İETT Otobüsünde Kavga: Şoför Tehdit Edildi - Son Dakika
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İETT Otobüsünde Kavga: Şoför Tehdit Edildi

Başakşehir'de İETT otobüsünde şoförle bir yolcu arasında kavga çıktı, yolcu tehditler savurdu.

16.12.2024 10:52
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İETT otobüsünde şoförle bir kişi arasında bilinmeyenle bir nedenle kavga çıktı. Şoförün tekmesiyle dışarı çıkan şahıs, "Dursaydın seni öldürecektim" şeklinde bağırırken; o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Başakşehir'de 78F isimli Kayaşehir - Metrokent seferini yapan İETT otobüsünde gerçekleşti. İddiaya göre bir kişi, seyir halindeki İETT şoföründen durmasını istedi ancak araç durmayarak yoluna devam etti. Bir müddet sonra aracın önünü keserek durduran şahıs, şoföre saldırmaya başladı. İkili bir müddet kavga ettikten sonra şoförün tekmesiyle araçtan inen şahıs, "Dursaydın seni öldürecektim" şeklinde küfür ve tehditler savurarak oradan uzaklaştı. Yaşanılanlar cep telefonu kamerasına yansırken kamerada bazı vatandaşların araçta çocuklar var diyerek korku dolu anlar yaşadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İETT Otobüsünde Kavga: Şoför Tehdit Edildi - Son Dakika

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