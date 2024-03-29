İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan biri şarampole, diğer araç ise yola savruldu.
Kaza, Çivril ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Demokrasi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobille, SUV tipi araç çarpıştı. Otomobilin yola savrulmasıyla, SUV tipi araç şarampole düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. SUV tipi araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale için ambulansa alındı. Otomobilde bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
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