İki Genç Kızın Trajik Ölümü - Son Dakika
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İki Genç Kızın Trajik Ölümü

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Tekirdağ'da iki genç kızın intihar şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın detayları araştırılıyor.

16.11.2024 09:41
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İki genç kızın trajik ölümü: İntihar şüphesi

Valilik ve başsavcılık yazılı açıklama yaptı

TEKİRDAĞ - Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşındaki Yağmur E. ve Rabia Kübra Y. adlı iki genç kız, başlarından silahla vurulmuş halde bulundu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Valiliği, olayın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ Valiliği'nin açıklamasına göre, olay 15 Kasım 2024 günü saat 13.00 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Cennet Sokak'ta bulunan bir evde, Yağmur E. ve Rabia Kübra Y. isimli iki genç kız ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden kolluk kuvvetleri, evde üçüncü bir şahsın bulunmadığını tespit etti.

Silah, ev sahibine ait ruhsatsız tabanca çıktı

Valilik açıklamasında, olay sırasında evde sadece kızların bulunduğu ve Yağmur E.'nin ailesinin işte olduğu ifade edildi. Ailenin, kızlarından haber alamayınca komşularını yönlendirerek olaydan haberdar olduğu kaydedildi. Olayın intihar hadisesi olabileceği değerlendirildiği açıklaması yapıldı.

İlk bulgular intihar ihtimalini güçlendiriyor

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olay yerindeki kamera kayıtlarının incelendiği, adli muayene işlemleri ile barut artığı testlerinin yapıldığı bildirildi. İlk bulgulara göre Rabia Kübra Y.'nin, Yağmur E.'yi silahla vurduğu, ardından da aynı silahla intihar ettiği değerlendirildi.

Son telefon görüşmesi dikkat çekti

Başsavcılık açıklamasında, Yağmur E.'nin arkadaşı Y.A. ile olaydan kısa süre önce yaptığı telefon görüşmesine de yer verildi. Y.A.'nın verdiği ifadeye göre, Yağmur E., babasına ait silahı kullanarak kendisine zarar vermeyi planladığını ve bu konuda yardım etmesi için Rabia Kübra Y.'yi çağıracağını söyledi. Bu ifade, intihar ihtimalini güçlendiren bir diğer detay olarak açıklandı.

Başsavcılığın açıklamasının tamamı şöyle:

"15.11.2024 günü Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak No: 18 D: 1 sayılı adreste Y.E. ve R.K.Y. isimli şahısların baş kısmından ateşli silahla vurulmuş ve yerde yatar vaziyette bulundukları ihbarı üzerine kolluk kuvvetlerince olay yerine gidildiği, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında olay yerine ilişkin kamera görüntülerinin aldırıldığı, şahısların adli muayene işlemlerinin yaptırıldığı, barut artıklarının aldırıldığı, yapılan soruşturmada ilk bulgulara göre R.K.Y.'nin, Y.E. isimli şahsın babasına ait olan ve ruhsatı bulunmayan tabanca ile önce Y.E.'yi başından vurduğu, akabinde de kendisini başından vurmak suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği, Olayda hayatını kaybeden Y.E. isimli şahsın telefonunun incelenmesinde son olarak Kastamonu ilinde ikamet eden Y.A. isimli şahısla konuştuğunun tespit edildiği, Y.A.'nın kolluk kuvvetlerince alınan 15.11.2024 tarihli ifadesinde özetle, Y.E. isimli şahısla yaklaşık 3 ay kadar önce sosyal medya üzerinden yazışmaya başladıklarını, Y.E.'nin hayatında sorunlar olduğunu, kendisine zarar vermek için silah kullanmayı öğrendiğini, babasının evde bulunan tabancası ile kendisini vuracağını söylediğini, son olarak olay günü 10: 30 sıralarında telefonla görüştüklerinde Y.E.'nin kendisini öldüreceğini, bu konuda arkadaşı olan R.K.Y.'yi kendisine yardım etmesi için çağıracağını söylediğini beyan ettiği, Yapılan soruşturma ve mevcut deliller birlikte incelendiğinde gerek Y.E. ve R.K.Y.'nin yatış pozisyonları, şahıslar arasında olay öncesinde dayanan herhangi bir husumet bulunmaması, kamera görüntüleri incelendiğinde olaya müdahil olan üçüncü bir şahsın bulunmadığı anlaşılmakla, R.K.Y.'nin önce Y.E.'yi başından vurduğu sonrasında da kendi kafasına ateş etmek suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği, soruşturmanın titizlikle devam ettiği hususu."

Olayla ilgili başlatılan soruşturma soruşturma sürüyor

İki Genç Kızın Trajik Ölümü
Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Yerel Haberler, Tekirdağ, 3-sayfa, Sağlık, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İki Genç Kızın Trajik Ölümü - Son Dakika

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