İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı

Haberin Videosunu İzleyin
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
30.07.2025 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
Haber Videosu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medya fenomeni Öykü Özcan Ağırbaş'ın yayınladığı videoda, yaşlı bir adamın kadınlara şantaj yapıp birlikte olduğunu itiraf etmesi infiale yol açtı. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlatırken Belediye Başkanı Güray Yüksel, şahsın gözaltına alındığını duyurarak "Böyle sapıklara göz yummayacağız" dedi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medyada gündeme oturan şantaj skandalı infiale yol açtı. Sosyal medya fenomeni Öykü Özcan Ağırbaş, sesini ve görüntüsünü değiştirerek erkeklerle iletişim kurduğu bir videoda, yaşlı bir erkeğe kadınlara şantaj yaptırdığını ve onlarla zorla birlikte olduğunu itiraf ettirdi.

"SABAH KADAR BİRLİKTE OLDUM"

Paylaşılan videoda yaşlı adamın, "Resimlerini kaydedip tehdit edeceğim. Az uyanık ol, birisi ağladı, elime ayağıma kapandı, sabaha kadar birlikte oldum" şeklindeki sözleri kamuoyunda büyük tepki topladı. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı, şahsın yakalanması için emniyet birimlerine çağrıda bulundu.

İl ayağa kalktı! Kadınlara şantajı videoda anlattı, hemen evinden alındı

BELEDİYE BAŞKANI: SAPIKLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'oyku_owl' isimli instagram sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Ezine'de şantaj yaparak birçok kadına kişisel saldırıda bulunduğunu görüntülerde beyan eden şahıs hakkında Belediyemizin dahil olduğu ihbar neticesinde Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma açılmış, şahıs Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı çalışması sonucunda gözaltına alınmıştır. Tüm Ezineli hemşehrilerimiz adına olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyor, anayasal düzenin bize verdiği yetki çerçevesinde bu sapıkları şehrimizde tutmamak adına tüm yaptırımları uygulayacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamuoyunda oluşan yoğun tepki üzerine Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheli şahıs kısa süre içerisinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

İl ayağa kalktı! Kadınlara şantajı videoda anlattı, hemen evinden alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Güray Yüksel, Sosyal Medya, Çanakkale, Güvenlik, 3-sayfa, Medya, Ezine, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren:
    delil varmi somut inkar eder 5 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    bunun peyniri çok gelmiş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular acil tahliye edildi THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi
Beşiktaş’ta Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu
Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı
Ali Babacan’ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı Ali Babacan'ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
Bursa’da acı tablo Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Trump’tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya’ya 10 gün süre Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre

16:31
Valenin hayatını karartan kaza lüks araç kullanılamaz hale geldi
Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi
15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
23:16
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
23:16
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı Uçuşlar askıya alındı
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Uçuşlar askıya alındı
23:08
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
22:29
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
"Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
22:27
Tutuklanan FETÖ’cü kundakçının, İYİ Parti’deki görüntüleri ortaya çıktı
Tutuklanan FETÖ'cü kundakçının, İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı
22:14
Kaymakamın oğlunu bıçakla kovaladılar 5 kişi gözaltında
Kaymakamın oğlunu bıçakla kovaladılar! 5 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 17:53:25. #7.11#
SON DAKİKA: İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.