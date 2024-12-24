İlaç Almaya Giderken Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
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İlaç Almaya Giderken Kalp Krizi Geçirdi

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Kayseri'de 80 yaşındaki Hamza A., ilaç almaya giderken düşerek hayatını kaybetti.

24.12.2024 12:12
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İlaç almaya giderken hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde 80 yaşındaki adam ilaç almaya giderken hayatını kaybetti.

Edinilen Bilgiye göre, ilçeye bağlı Harman Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre ilaç almaya eczaneye giden Hamza A. birden yere düştü. Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Hamza A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, Hamza A.'nın cenazesi de yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlaç Almaya Giderken Kalp Krizi Geçirdi
Kaynak: İHA

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