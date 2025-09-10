İmam Cinayeti: Genç Şüpheli \'Cahillik Yaptım\' Dedi

Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde 24 Kasım 2024'te saat 14.45 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Fet Ahmet Gülşen Camii imamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılaşan M.A. arasında kız kardeşini rahatsız etme meselesinden tartışma çıktı. Tartışmada M.A. yanında bulunan bıçakla imam Karadağ'ı karnından ve sırtından yaralayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan imam Karadağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISINA MÜEBBET İSTENİYOR

Olay sonrası tutuklanan M.A. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık M.A., müşteki Cennet Merda Karadağ ile avukatlar katıldı. Müşteki Karadağ ifadesinde, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti.

"CAHİLLİK YAPTIM"

Cumhuriyet savcısı, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyası ile ana dosyada hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu belirterek, dosyaların birleştirilmesini talep etti. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık M.A. da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtip, "Ben bir cahillik yaptım, öldürme kastım yoktu. İsteseydim defalarca kez bıçaklamaya devam edebilirdim. Aynı zamanda eylemime kendiliğimden son verdim. Kaldı ki ilk saldıran kişi kendisiydi, babamın benim eylemim ile herhangi bir ilgi ve iştiraki bulunmamaktadır" diyerek beraatini talep etti.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, sanık M.A.'nın tutukluluk halinin devamına ve Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası ile ana dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Heyet, iki mahkeme arasında doğan olumsuz birleştirme uyuşmazlığının çözümü için dosyanın Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili ceza dairesine gönderilmesini de kararlaştırdı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirmesi sonrası davaya devam edileceği öğrenildi.