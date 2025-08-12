İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

12.08.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiaları çerçevesinde iş insanı Murat Kapki, üçüncü kez ifade verdi. Kapki, ifadesinde bazı isimlerin haksız kazanç elde ettiğini ve ihale manipülasyonları yapıldığını iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iş insanı Murat Kapki etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde üçüncü kez ifade verdi. Kapki ifadesinde, "Murat Ongun ortama, 'Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık, keşke biz de gitseydik aptal mıyız' şeklinde bir söylemde bulundu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde şüpheli iş insanı Murat Kapki, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek Savcılığa üçüncü kez ifade verdi.

"Murat Ongun ortama, 'Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık keşke biz de gitseydik aptal mıyız' şeklinde bir söylemde bulundu"

Şüpheli Kapki ifadesinde, "Ramazan bayramlarında Murat Ongun, Kültür A.Ş. kanalıyla ben ve benim gibi bazı şirketlerden market kartı almak için Kültür A.Ş. hesabına para göndermemizi veya market kartı göndermemizi istiyordu. Senede ben de BVA olarak 500 bin lira civarı parayı Kültür A.Ş. hesabına gönderiyordum. Bu soruşturma dosyası kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevine sevkimiz sırasında otobüste Murat Ongun ortama, 'Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık keşke biz de gitseydik aptal mıyız' şeklinde bir söylemde bulundu. Emrah Bağdatlı, belediyeden direkt veya dolaylı şekilde aldığı işlerden elde ettiği haksız kazancı sahte fatura yöntemiyle aklamaktadır. Zaten bu husus vergi incelemesinde ortaya çıkacaktır. Şu an firari olarak bulunan Emrah Bağdatlı benim vermiş olduğum ifadeden sonra atmış olduğu tweette Murat Ongun ile aramızın iyi olmadığını ve birbirimizden haz etmediğimizi teyitlemiştir. Bu tweetin de dosya arasına alınmasını istiyorum" dedi.

"İhale tarihinden bir gün önce Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş beni arayarak ihaleye katılmamamı istedi"

2024 senesinin sonunda Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu açık hava reklam ihalesine teklif vermek üzere teknik şartnameyi aldıklarını söyleyen Kapki, "İhale tarihinden bir gün önce Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş (Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli) beni arayarak ihaleye katılmamamı istedi. Nedenini sorduğumda burayı BELTAŞ'a ihale edeceklerini, bu yüzden teklif vermemem gerektiğini söyledi. Ben de 'bana bir oyun mu kuruyorsunuz' diye sordum. O da bana, tüm firmaları tek tek arayıp teklif vermemelerini söyleyeceğini söyledi. Ben de teklif hazırlığı yapan birkaç firmayı arayarak Ozan İş'in onları da aradığını teyit ettim ve ihaleye hiçbir şirket katılmadı, BELTAŞ'a verildi. Buradaki amaç BELTAŞ üzerinden bu reklam yerlerini dilediği kişilere dilediği şekilde vererek haksız kazanç elde etmektir" şeklinde konuştu.

" İnan Güney, Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir isimdir, tabiri caizse Ekrem İmamoğlu'nun adamıdır"

Şüpheli Kapki ifadesinin devamında, "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney daha önce Beşiktaş Belediyesi'nin iştirak şirketi olan BELTAŞ'ın genel müdürüydü. Her ne kadar şu an Beyoğlu'nda belediye başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi'nde ve BELTAŞ'ta halen fiiliyatta yetkili ve söz sahibidir. Reklam alanları ile ilgili işleri organize etmektedir. Dosya kapsamında şüpheli bulunan Serkan Ö., İnan Güney'in çok yakın arkadaşıdır ve aynı zamanda kasasıdır. Bu reklam alanlarını Serkan aracılığıyla diğer şirketlere vermektedir. Dosya kapsamında bahsi geçen ve önceki ifademde de Hüseyin Köksal'dan duymuş olduğum SİSTEM içerisinde İnan Güney de vardır. İnan Güney, Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir isimdir. Tabiri caizse Ekrem İmamoğlu'nun adamıdır. Açık hava reklam sektöründe İnan Güney'in çok yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiği bilinir." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, istanbul, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
TMSF, Ekotürk’e el koydu TMSF, Ekotürk'e el koydu
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri

11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
16:27
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor
Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor
16:27
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
16:17
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
16:09
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir
Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
16:00
Kars’taki köpeklere şiddet görüntülerine jet soruşturma
Kars'taki köpeklere şiddet görüntülerine jet soruşturma
15:56
Serdal Adalı’dan Jadon Sancho ve Rashord açıklaması
Serdal Adalı'dan Jadon Sancho ve Rashord açıklaması
15:53
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
15:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
15:30
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 13:00:18. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.