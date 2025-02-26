İnanılmaz bir hamleyle pencereden düşen köpeğin hayatını kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnanılmaz bir hamleyle pencereden düşen köpeğin hayatını kurtardı

Geniş Video İzle

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde dramatik bir olay yaşandı. Bir apartmanda küçük bir Yorkshire Terrier cinsi köpek, pencere panjurunun kenarına tehlikeli bir şekilde tutunuyordu. Alt kattaki bir kadın, köpeği yakalamak için karton bir kutu tutarak pencereden sarktı. Köpek sonunda düştüğünde, kadın onu kutunun içine almayı başardı ve köpek, düşüşünün ardından zarar görmedi.

26.02.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olağanüstü görüntülerde, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinin dış mahallelerindeki bir apartmanda küçük bir köpek, pencere panjurunun kenarına tehlikeli bir şekilde tutunuyor.

Alt kattaki bir kadın, köpeği yakalamaya hazır karton bir kutu tutarak pencereden sarkarken görülüyor. Köpek sonunda tutunduğu yerden kayıp düşüyor.

Ancak korkunç bir kaza yaşanmadan önce, aşağıdaki kadın köpeği kutunun içine alıyor ve komşuların ve seyredenlerin alkışları ve tezahüratları arasında onu evinin güvenliğine taşıyor.

Videodaki Yorkshire Terrier cinsi Alicinha, düşüşünün ardından şaşırtıcı bir şekilde zarar görmedi.

Köpek, sahipleri dışarıdayken dairenin penceresinden kaçmış ve mahsur kalmıştı.

Aşağıda yaşayan komşu Clarisse Saraiva da Silva, zor durumdaki köpeğin farkına vardı ve onu yukarıdaki bir panjura tutunurken görmek için penceresine koştu.

Sahibinin evde olmadığını öğrendikten sonra binanın bekçisine aşağıya koyması için bir battaniye verdi, karton bir kutu aldı, içini kıyafetlerle doldurdu ve penceresinden tuttu.

Alicinha düşüşünün ardından şaşırtıcı bir şekilde zarar görmedi.

Dramatik kurtarma geçen Perşembe günü Sao Paulo'nun dış mahallelerindeki Guarulhos'taki bir apartmanda gerçekleşti.

Saraiva da Silva, öğleden sonra saat 15:00 civarında eve döndüğünde komşuların bağırdığını ve yardım istediğini duyunca harekete geçtiğini söyledi.

Yerel bir televizyon kanalına verdiği demeçte: "İnsanlar beni çağırmaya başladı ve ne olduğunu görmek için pencereye gittiğimde küçük köpeği gördüm. Hemen yukarı koştum ve kapıyı çalmaya başladım ama cevap alamadım."

"Sonra bir battaniye aldım ve köpek düşerse diye minder yapması için bekçiye bıraktım."

"Kutu son dakika fikriydi ve 'Eğer tutunamazsan, en azından düşüşü yumuşat' diye düşündüm."

Clarisse, komşularının sahibini cep telefonundan aradığını, ancak trafikte sıkışıp kaldığını söyledi.

"Olanları öğrendiğinde çok korkmuştu."

"Geri döndüğünde ve Alicinha'yı ona teslim edebildiğimizde çok duygusaldı."

Mahalle sakinleri, köpeğin penceredeki koruyucu filenin üzerine tırmandığını ve üst taraftaki bir delikten dışarı çıktığını düşündüklerini söyledi.

İnanılmaz bir hamleyle pencereden düşen köpeğin hayatını kurtardı
İnanılmaz bir hamleyle pencereden düşen köpeğin hayatını kurtardı

Hayvanlar, Kurtarma, Brezilya, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnanılmaz bir hamleyle pencereden düşen köpeğin hayatını kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
11:23 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı Ahmet Türk sürprizi 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
09:57 MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimini görenler gözlerine inanamadı MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
09:50 Savcılık İmamoğlu’nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:25:01. #1.12#
SON DAKİKA: İnanılmaz bir hamleyle pencereden düşen köpeğin hayatını kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.