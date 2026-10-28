İnegöl'de 2 gündür kayıp Emrah Gedik'i arayan İNDAK ekibi dere boyunca iz bulamadı - Son Dakika
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İnegöl'de 2 gündür kayıp Emrah Gedik'i arayan İNDAK ekibi dere boyunca iz bulamadı

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İnegöl\'de 2 gündür kayıp Emrah Gedik\'i arayan İNDAK ekibi dere boyunca iz bulamadı
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İnegöl\'de 2 gündür kayıp Emrah Gedik\'i arayan İNDAK ekibi dere boyunca iz bulamadı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emrah Gedik (33) için 15 kişilik İNDAK ekibi, çevre yolundaki dere boyunca Ankara yoluna kadar arama yaptı. Dere yatağı ve çevresi tarandı ancak kayıp şahsa ait ize rastlanmadı, aramalar farklı noktalarda sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emrah Gedik'i (33) arama çalışmaları sürüyor.

Mahmudiye Mahallesi'nde kaybolan Emrah Gedik'in ailesinin talebi üzerine harekete geçen 15 kişilik İNDAK ekibi, çevre yolundaki dere boyunca Ankara yoluna kadar detaylı arama yaptı. Ekipler, dere yatağının içini ve çevresini titizlikle taradı. Gerçekleştirilen çalışmalarda kayıp şahsa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Aramalar farklı noktalarda sürüyor

Emrah Gedik'i bulmak için arama çalışmalarının, şahsın görülebileceği değerlendirilen farklı noktalarda devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, Emrah Gedik'i gören veya nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi.

Kaynak: İHA
Emrah Gedik3. SayfaAnkaraİnegölGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de 2 gündür kayıp Emrah Gedik'i arayan İNDAK ekibi dere boyunca iz bulamadı - Son Dakika
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