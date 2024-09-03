İnegöl\'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 tutuklama

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Bursa'nın İnegöl'de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüne neden olan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kavga saat 00.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Arap Cami sokakta meydana geldi. Hani Kasım(23) ile Halep Elhalef (22) arasında sokak üzerinde alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Efe G.(16) ile yanındaki 4 arkadaşı ise şahısları ayırmak için kavgaya müdahale ettiler. Ayırdıkları sırada Suriye uyruklu Hani Kasım (23) elindeki sopayla Efe G.'ye saldırdı. Darp edilen Efe G. elindeki bıçakla Hani Kasım'ı ağır yaraladı. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun 12 yerinden bıçakla ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Efe G. ile arkadaşları Doğukan K.(18), Doğukan S. (18), Deniz D. (18) ve Talha T.(18) ile kavgaya karışan Suriye uyruklu Halep E.(22) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sorgulamasının ardından şüpheliler polis ekiplerince adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Efe G. İfadesinde "Kendi aralarında kavga ediyorlardı. Bizde kavgayı ayırmak için müdahale ettiğimiz de bana Hani Kasım sopayla saldırdı. Kolumdan yaralandım. Bende kendimi korumak için bıçak kullandım. Olayın hemen ardından teslim olduk." dediği öğrenildi.

Tutuklandılar

Mahkemece sonucu şüphelilerden Efe G.(16), Doğukan Kartal(18), Doğukan Sağlam(18) ve Suriye uyruklu Halef Elhalef (22) tutuklanırken, D.D. ile T.T. Savcılıkça serbest bırakıldı. - BURSA