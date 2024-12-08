Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin üzerinde dev demir taşıyan sürücü şoke etti.
Olay, Bursa- Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücü, otomobilinin üzerine yüklediği dev demirle seyretti. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, amatör kameraya yansıdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Şaşırtan An: Otomobilin Üzerinde Dev Demir - Son Dakika
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