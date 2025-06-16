İngiltere'de kreş skandalı! Fenomen bakıcı mahkemede suçlu bulundu - Son Dakika
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İngiltere'de kreş skandalı! Fenomen bakıcı mahkemede suçlu bulundu

İngiltere\'de kreş skandalı! Fenomen bakıcı mahkemede suçlu bulundu
16.06.2025 14:43
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İngiltere'de aylık 1.900 sterlin (yaklaşık 79 bin TL) ücretle hizmet veren özel bir kreşde çalışan 22 yaşındaki bakıcı, 21 çocuğa yönelik şiddet nedeniyle suçlu bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan dehşet görüntüler mahkeme salonunda izletilirken veliler gözyaşlarına boğuldu.

İngiltere'de aylık 1.900 sterlin (yaklaşık 79 bin TL) ücretle hizmet veren özel bir Montessori kreşinde çalışan 22 yaşındaki bakıcı, 21 çocuğa yönelik şiddet nedeniyle suçlu bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan dehşet görüntüler mahkeme salonunda izletilirken veliler gözyaşlarına boğuldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, aylık 1.900 sterlin (yaklaşık 79.000 TL) ücretle hizmet veren özel bir anaokulunda çalışan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve bakıcılık yapan Roksana Lecka, 21 çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Kingston Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Lecka, çocuklara yönelik 24 ayrı kötü muamele suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı.

İngiltere'de kreş skandalı! Fenomen bakıcı mahkemede suçlu bulundu

"UYKUSUZDUM, NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Twickenham'daki Riverside Nursery adlı kreşte yaşanan olaylar, 2023 yılında velilerin çocuklarının vücutlarında fark ettikleri morluk ve çiziklerle ortaya çıktı. Mart ayından itibaren aileler durumu belgeleyip polise bildirirken, kreş yönetimi de 28 Haziran 2024'te Lecka'yı görevden uzaklaştırdı.

Lecka, çocuklardan birinin yüzüne defalarca tekme atmak, bir kızı yumruklamak, başka bir bebeği ise beşikten çıkarıp tokatlamak gibi ağır şiddet eylemlerinin yer aldığı 7 suçlamayı kabul etti. Geriye kalan 17 suçu reddeden Lecka, savunmasında "Gece boyunca erkek arkadaşımla esrar içtim, uykusuzdum, ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

14 SUÇTAN DAHA SUÇLU BULUNDU

Jüri, saatler süren değerlendirme sonrası Lecka'yı toplam 21 çocuğa yönelik şiddetten suçlu buldu. Kadın bakıcı, 17 reddettiği suçtan 14'ü için mahkûm edildi, 3'ünden ise beraat etti. Kararın ardından gözyaşları içinde mahkeme salonundan çıkarıldı.

İngiltere'de kreş skandalı! Fenomen bakıcı mahkemede suçlu bulundu

MAHKEME SALONUNDA GÖZYAŞLARI VE ŞOK

Karar açıklanırken izleyici bölümünde bulunan bazı veliler gözyaşlarına boğuldu. Duruşma sırasında gösterilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Lecka'nın küçük bir çocuğun yüzüne ardı ardına tekme attığı, bir bebeğe yumruk savurduğu, çocukların saçlarını çektiği, çimdiklediği ve yere fırlattığı anlar büyük tepki topladı. Bir başka görüntüde Lecka'nın elektronik sigara içerken bir bebeği kucağından sertçe aldığı ve ardından yüzüne vurduğu görüldü. Şiddet eylemleri sırasında etrafına bakarak diğer personelin kendisini görüp görmediğini kontrol etmesi dikkat çekti.

"OYNAMAK İÇİNDİ" DİYE SAVUNDU

Lecka mahkemede, çocuklara yönelik saldırıların çoğunu "şaka", "oyun" ya da "yanlış anlaşılma" şeklinde açıklamaya çalıştı. Bir çocuğun karnına yaptığı sert darbeler için "yanlardan şakalaşıyordum", saç çekmeler için "parmakla karıştırdım" ifadesini kullandı.

TUTUKLU YARGILANACAK, CEZA SONRA AÇIKLANACAK

Lecka'nın cezası daha sonraki bir tarihte Kingston Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıklanacak. Davanın yıkıcı etkisi nedeniyle, jüri üyeleri 10 yıl boyunca başka bir davaya çağrılmaktan muaf tutuldu.

3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İngiltere'de kreş skandalı! Fenomen bakıcı mahkemede suçlu bulundu - Son Dakika

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