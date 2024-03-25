İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti

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İnternet üzerinden satılan bebek iddiası, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Bir internet sitesi üzerinden yeni doğmuş veya doğmamış bebeklerini sattığı iddia edilen sözde ebeveynler, bebekleri için 100 ila 170 bin lira arasında fiyat talep etti. Kan donduran iddialar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

İnternet üzerinden ilan veren bazı kişilerin bebek sattığı öne sürüldü. Kimi 40 günlük, kimi 2 aylık, kimi ise doğmayan bebeklerin, fiyat biçilip pazarlandığı tespit edildi.

40 GÜNLÜK BEBEĞİNE 100 BİN LİRA İSTEDİ

Bir sözde ebeveynin, 40 günlük bebeğine 100 bin lira talep ettiği, paranın hesabına gelmesi durumunda bebeği adrese teslim edeceğini iddia edildi. İlanda bebeğin fotoğraflarının da yer aldığı öne sürüldü.

DOĞMAMIŞ ÇOCUĞUNA 170 BİN LİRA FİYAT BİÇTİ

İnfiale neden olan başka bir ilanda ise bir kadın, henüz doğmamış bebeğine 170 bin lira fiyat biçti. Yabancı uyruklu pazarlıkçı annenin, Türkiye'de oturma izni olmadığı ve bebeği sattıktan sonra memleketine döneceğini iddia edildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Dehşete düşüren olay sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı savcılığa başvurdu. Söz konusu internet sitesine erişim engellendi.