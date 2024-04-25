İnternetten Ev İlanı Dolandırıcısı Kırklareli'de Yakalandı - Son Dakika
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İnternetten Ev İlanı Dolandırıcısı Kırklareli'de Yakalandı

İnternetten Ev İlanı Dolandırıcısı Kırklareli\'de Yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, internet üzerinden ev ilanı yayınlayarak vatandaşları dolandıran şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Kırklareli'de 12 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

25.04.2024 17:15
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İnternetten üzerinden ev ilanı yayınlayarak vatandaşları dolandıran şüpheli Kırklareli'nde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, ülke genelinde internet üzerinden ev ilanı yayınlayarak vatandaşları kapora adı altında dolandıran şüpheliye yönelik çalışma yaptı. Ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde Kırklareli'nde 3, Antalya'da 3, Çanakkale'de 3 ve Edirne'de 3 olmak üzere 12 kişiyi dolandıran şüpheliyi yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, 4 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnternetten Ev İlanı Dolandırıcısı Kırklareli'de Yakalandı - Son Dakika

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