Interpol'ün Aradığı Larsen İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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Interpol'ün Aradığı Larsen İstanbul'da Yakalandı

Uyuşturucu ticareti suçundan aranan Larsen, saat ve dövme ile tespit edilip yakalandı.

13.11.2024 20:08
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İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Larsen'i kolundaki saat ve sırtındaki dövme detayı ele verdi

İSTANBUL - Ülkesinde çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Danimarka uyruklu Mike Gerner Larsen'i kolundaki saat ve sırtımdaki dövmesinin ele verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Danimarka makamlarınca çıkartılan "kırmızı bülten" ile uluslararası düzeyde İnterpol tarafından aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da yakalanmıştı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele polisi, Larsen'in yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Başakşehir ilçesinde Kayaşehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde araç önünde çekilmiş fotoğrafını ortaya çıkaran ekipler, çalışmalarını ilçe ve mahalle üzerine yoğunlaştırdı. Çalışmaların sonucunda aracı bir restoran önünde park halinde gören ekipler, iş yerinin içerisinde ise fotoğrafta olduğu gibi gümüş kol saati takan ve dövmeli şüpheliyi tespit etti.

İstanbul narkotik polislerince, restoran çıkışından oturduğu siteye kadar takip edilen Mike Gerner Larsen, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 50 mermi ile İspanya ve Ukrayna'ya ait sahte kimlik ve sürücü belgeleri ele geçirildi.

Zanlının polisteki ifadesinde ise ele geçirilen ruhsatsız tabancayı Bakırköy'e bağlı Florya'da adını bilmediği bir kişiden 2 bin dolar para karşılığında aldığını, sahte belgeleri ise Almanya'ya yaptırdığını öne sürdüğü öğrenildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen Larsen'in buradaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Interpol'ün Aradığı Larsen İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

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