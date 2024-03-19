Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından kullanılan 27 hedef imha edildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgerinde PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin hava operasyonları ile imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekatları ile imha edildi" ifadelerine yer verildi.
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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan iki iş yerine düzenledikleri operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek, 33 adet kaçak elektronik sigara, 3 kutu 200'li basılmış tütün ve 100 paket basılmış tütün ele geçirdi. Operasyon sonucunda iş yeri sahipleri L.K. ve Y.S. gözaltına alındı.
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