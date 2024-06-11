Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Zaho kentinde Şırnaklı tır şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde Zaho'daki tanker sahasında bölgeye yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında yaşanan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, bıçakla ağır yaralanan Reşit Karatay, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Kavga güvenlik kamerasına yansırken, Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi.
Cenaze, Silopi ilçesi Babındak köyünde defnedilecek. - ZAHO
Son Dakika › 3.Sayfa › Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Şırnaklı tır şoförleri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?