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Irak'ta ABD üssüne SİHA saldırısı - Son Dakika
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Irak'ta ABD üssüne SİHA saldırısı

Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplanan Irak İslami Direnişi tarafından silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi. Saldırının sebebi olarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar gösterildi.

Irak\'ta ABD üssüne SİHA saldırısı
11.12.2023 - 21:49,
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Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar devam ediyor. Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, SİHA'nın üsse isabet ettiği aktarılarak, saldırının İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi. - ERBİL

Kaynak: İHA
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İsrail, SİHA, Irak, Savunma, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta ABD üssüne SİHA saldırısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta ABD üssüne SİHA saldırısı - Son Dakika
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