İran, ABD Gemisine Füzeyle Salvo Düzenledi

Ortadoğu'da ve Hürmüz Boğazı'nda tansiyon ABD ve İran'ın karşılıklı hamleleriyle yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Donanması, ABD'ye ait ticari bir konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu duyurarak bölgedeki askeri gerilimi zirveye taşıdı.

"AMERİKAN-SİYONİST MALI" GEMİYE SEYİR FÜZESİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait Panama bayraklı MSC Sariska (bazı kaynaklarda MSC Sariska V) adlı konteyner gemisinin seyir füzeleriyle hedef alındığı bildirildi. IRGC, hedef alınan bu gemiyi "Amerikan-Siyonist malı" olarak nitelendirdi. Saldırı sonrası gemide meydana gelen hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

ABD SALDIRISINA MİSİLLEME YAPILDI

IRGC Donanması, gerçekleştirdiği bu tehlikeli operasyonun bir neden-sonuç ilişkisi barındırdığını belirtti. Yapılan açıklamada, füze saldırısının, Umman Denizi'nde İran'a ait Lian Star gemisine yönelik gerçekleştirilen ABD askeri saldırısına bir "misilleme" olduğu kaydedildi. İran kanadı, bölgedeki herhangi bir ABD agresifliğinin bundan sonra çok daha "kararlı ve sert bir yanıtla karşılanacağı" konusunda da açık bir uyarıda bulundu.

UKMTO SALDIRIYI DOĞRULAMIŞTI

İran'ın üstlendiği bu sıcak gelişme öncesinde, bölgedeki deniz güvenliğini takip eden Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) da bir rapor yayınlamıştı. UKMTO, Irak'ın güneyinde yer alan önemli liman kenti Umm Qasr'ın yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda bir ticari geminin vurulduğunu uluslararası kamuoyuna bildirmişti. İran'ın açıklamasıyla birlikte, vurulan o geminin MSC Sariska olduğu kesinleşmiş oldu.