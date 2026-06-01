İran, ABD Gemisine Füzeyle Salvo Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD Gemisine Füzeyle Salvo Düzenledi

01.06.2026 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait gemiyi vurduğunu duyurdu.

Ortadoğu'da ve Hürmüz Boğazı'nda tansiyon  ABD ve İran'ın karşılıklı hamleleriyle yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Donanması, ABD'ye ait ticari bir konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu duyurarak bölgedeki askeri gerilimi zirveye taşıdı.

"AMERİKAN-SİYONİST MALI" GEMİYE SEYİR FÜZESİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait Panama bayraklı MSC Sariska (bazı kaynaklarda MSC Sariska V) adlı konteyner gemisinin seyir füzeleriyle hedef alındığı bildirildi. IRGC, hedef alınan bu gemiyi "Amerikan-Siyonist malı" olarak nitelendirdi. Saldırı sonrası gemide meydana gelen hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

ABD SALDIRISINA MİSİLLEME YAPILDI

IRGC Donanması, gerçekleştirdiği bu tehlikeli operasyonun bir neden-sonuç ilişkisi barındırdığını belirtti. Yapılan açıklamada, füze saldırısının, Umman Denizi'nde İran'a ait Lian Star gemisine yönelik gerçekleştirilen ABD askeri saldırısına bir "misilleme" olduğu kaydedildi. İran kanadı, bölgedeki herhangi bir ABD agresifliğinin bundan sonra çok daha "kararlı ve sert bir yanıtla karşılanacağı" konusunda da açık bir uyarıda bulundu.

UKMTO SALDIRIYI DOĞRULAMIŞTI

İran'ın üstlendiği bu sıcak gelişme öncesinde, bölgedeki deniz güvenliğini takip eden Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) da bir rapor yayınlamıştı. UKMTO, Irak'ın güneyinde yer alan önemli liman kenti Umm Qasr'ın yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda bir ticari geminin vurulduğunu uluslararası kamuoyuna bildirmişti. İran'ın açıklamasıyla birlikte, vurulan o geminin MSC Sariska olduğu kesinleşmiş oldu.

İran, ABD Gemisine Füzeyle Salvo Düzenledi
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Savunma, Panama, Panama, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran, ABD Gemisine Füzeyle Salvo Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti İlhan Kesici sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu
ABD Hürmüz’ü vurdu, İran’dan jet misilleme geldi ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
6,2 milyon dolar değerindeki “Duvara Bantlanmış Muz“ çalındı 6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" çalındı

23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
22:23
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya’yı sahadan sildi
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya'yı sahadan sildi
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 00:10:21. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, ABD Gemisine Füzeyle Salvo Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.