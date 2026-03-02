İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu

İran, Hürmüz Boğazı\'nda bir petrol tankerini daha vurdu
02.03.2026 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatan İran Devrim Muhafızları Ordusu, bir petrol tankerini daha vurdu. Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki ABD müttefiklerinden biri olan Athe Nova tankeri, 2 insansız hava aracının saldırısı sonucu hala yanıyor" denildi.

İsrail ve ABD ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Hürmüz Boğazı'nda da saldırılar sürüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BİR PETROL TANKERİ DAHA VURULDU

Son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD müttefiklerine ait "Athe Nova" adlı petrol tankerinin 2 İHA ile vurulduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki ABD müttefiklerinden biri olan Athe Nova tankeri, 2 insansız hava aracının saldırısı sonucu hala yanıyor" denildi.

KÜRESEL TİCARETİN YÜZDE 20'Sİ BU HAT ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞİYOR

Hürmüz Boğazı'ndan dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı gerçekleştiriliyor. Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si, yani yaklaşık 20 milyon varil Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu

İRAN, ABD-İSRAİL SALDIRILARININ ARDINDAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI FİİLEN KAPATTI

İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ederken ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrasında çatışma bölgeye yayıldı. İran, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenledi. Bununla birlikte İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerini de fiilen engelledi. Devrim Muhafızları Ordusu, VHF radyo yayınlarıyla gemilere "Hiçbir gemi geçiş yapamaz" ve "Geçişe izin verilmiyor" uyarıları yaptı.

Avrupa Birliği'nin Aspides deniz misyonu yetkilisi, bu mesajların IRGC'den geldiğini doğruladı. İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) ise resmi bir kapanma bildirimi olmadığını duyurdu. İran tarafı da resmi tam kapanma ilan etmedi. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Al Jazzera'ya yaptığı açıklamada, "Şu aşamada boğazı kapatma veya süyrüseferi engelleme niyetimiz yok." açıklaması yaptı. Buna karşılık İran Silahlı Kuvvetleri, Boğaz'da Umman açıklarında Skylight adlı bir petrol tankerini "uyarılara dikkat etmediği" gerekçesiyle vurdu ve tanker batmaya başladı.

İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu

Küresel deniz trafiğini izleyen "MarineTraffic"e göre, Boğazdaki trafik yüzde 40-70 oranında azaldı. 150-250'den fazla tanker (ham petrol, LNG, ürünler) demir attı, U dönüşü yaptı veya açık sularda bekliyor. Uluslararası sigorta şirketleri risk nedeniyle poliçe iptalleri veya prim artışları ilan etti. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması petrolün fiyatında da yüzde 10 artışa neden oldu.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Enerji, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu - Son Dakika

Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
Trump “Hedefiniz nedir Başkan“ sorusunu yanıtsız bıraktı Trump "Hedefiniz nedir Başkan?" sorusunu yanıtsız bıraktı
Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim

22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 23:12:10. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.