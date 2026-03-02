İran, Hürmüz Boğazı\'nda bir petrol tankerini daha vurdu

İsrail ve ABD ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Hürmüz Boğazı'nda da saldırılar sürüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BİR PETROL TANKERİ DAHA VURULDU

Son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD müttefiklerine ait "Athe Nova" adlı petrol tankerinin 2 İHA ile vurulduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki ABD müttefiklerinden biri olan Athe Nova tankeri, 2 insansız hava aracının saldırısı sonucu hala yanıyor" denildi.

KÜRESEL TİCARETİN YÜZDE 20'Sİ BU HAT ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞİYOR

Hürmüz Boğazı'ndan dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı gerçekleştiriliyor. Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si, yani yaklaşık 20 milyon varil Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

İRAN, ABD-İSRAİL SALDIRILARININ ARDINDAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI FİİLEN KAPATTI

İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ederken ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrasında çatışma bölgeye yayıldı. İran, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenledi. Bununla birlikte İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerini de fiilen engelledi. Devrim Muhafızları Ordusu, VHF radyo yayınlarıyla gemilere "Hiçbir gemi geçiş yapamaz" ve "Geçişe izin verilmiyor" uyarıları yaptı.

Avrupa Birliği'nin Aspides deniz misyonu yetkilisi, bu mesajların IRGC'den geldiğini doğruladı. İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) ise resmi bir kapanma bildirimi olmadığını duyurdu. İran tarafı da resmi tam kapanma ilan etmedi. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Al Jazzera'ya yaptığı açıklamada, "Şu aşamada boğazı kapatma veya süyrüseferi engelleme niyetimiz yok." açıklaması yaptı. Buna karşılık İran Silahlı Kuvvetleri, Boğaz'da Umman açıklarında Skylight adlı bir petrol tankerini "uyarılara dikkat etmediği" gerekçesiyle vurdu ve tanker batmaya başladı.

Küresel deniz trafiğini izleyen "MarineTraffic"e göre, Boğazdaki trafik yüzde 40-70 oranında azaldı. 150-250'den fazla tanker (ham petrol, LNG, ürünler) demir attı, U dönüşü yaptı veya açık sularda bekliyor. Uluslararası sigorta şirketleri risk nedeniyle poliçe iptalleri veya prim artışları ilan etti. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması petrolün fiyatında da yüzde 10 artışa neden oldu.