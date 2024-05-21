İran'da Öğrenciler, Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Beraberindekileri Anmak İçin Toplandı - Son Dakika
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İran'da Öğrenciler, Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Beraberindekileri Anmak İçin Toplandı

İran\'da Öğrenciler, Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Beraberindekileri Anmak İçin Toplandı

İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce öğrenci, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri anmak için Tahran Üniversitesi önünde toplandı. Öğrenciler, pankartlar ve fotoğraflarla Reisi'yi anarken, yaşananlar karşısında şok ve üzüntü yaşadıklarını ifade ettiler. Cenazelerin Tahran'a götürülerek düzenlenecek törenlerin ardından Reisi'nin Meşhed kentinde defnedileceği belirtildi.

21.05.2024 18:48
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İran'da öğrenciler, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri anmak için toplandı.

İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce öğrenci, geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi'nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi'yi anmak için Tahran Üniversitesi önünde toplandı.

Öğrenciler ellerinde, "Reisi, yorulmak bilmezdi" yazılı pankartlar ile Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın fotoğraflarını taşıdı. Öğrenciler Tahran Üniversitesi'nin önünden yöresel müzik aletleri eşliğinde ağıtlar okuyarak cumhurbaşkanlığı ofisine doğru yürüdü.

"Bu yaşananlar sanki bir kabus"

İranlı Öğretmen Fatemeh Gaffari, "Reisi'ye oy vermek iftihardır. Gerçekten çok doğru ve dürüst bir insandı. Her zaman halkı için çabalardı. Bu ülkenin bir öğretmeni olarak halkı için çabalayan cumhurbaşkanının anma merasimine katılmak benim görevimdi. Asla inanamıyorum. Bu yaşananlar sanki bir kabus. Çocuğumu buraya getirdim ve umut ediyorum ki onun yolundan ilerlesin. Allah bize sanır versin. Gerçekten çok büyük bir musibet" dedi.

"Son anına kadar halkına hizmet etti ve şehit oldu"

İranlı öğrenci Zohre Hodavend, "Hem gururluyum hem de değerli birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Neden birini kaybedince kıymetini daha iyi anlıyoruz? Gururlu olmamın sebebi, kaybettiğimiz cumhurbaşkanımız masa başında oturmazdı aksine halkına hizmet ederdi. ve Son anına kadar halkına hizmet etti ve şehit oldu. Bu sebeple onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kum'dan Tahran kentine götürülecek

Cenazeler Kum'daki törenin ardından bugün yerel saatle 21.00'da başkent Tahran'a doğru yola çıkarılacak. Yarın 07.30'da cenaze töreni gerçekleştirilecek. Son olarak Meşhed kentinde perşembe günü saat 08.00'de başlayacak olan törenin ardından Reisi'nin cenazesi burada defnedilecek.

İran'ı yasa boğan helikopter kazası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırındaki görüşmesinin ardından Tahran'a doğru yola çıkan Reisi'nin bulunduğu helikopter, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanına sert iniş yapmış, bölgeye arama-kurtarma ekipleri yönlendirilmişti. Yoğun sis ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları olumsuz etkilenmişti.

Akıncı İHA helikopterin enkazını tespit etmişti

Havanın kararması, yoğun tipi ve yağışın olumsuz etkilediği arama- kurtarma çalışmalarında yaşanan zorluklar nedeniyle Tahran yönetimi Türkiye'den gece görüşlü helikopter talebinde bulunmuştu. Gece boyu devam eden enkaz tespit çalışmalarında sabah karşı Türkiye'ye ait Akıncı İHA'nın belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer, helikoptere ait enkazı bulmuştu. Konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan İran Kızılay Başkanı Pirhüseyin Kulivend, bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu söylemişti. Ardından İran İHA'larının kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında Reisi ve beraberindekilerin cenazelerine ulaşılmıştı.

5 gün ulusal yas ilan edilmişti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yayımladığı taziye mesajı mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek ülkede 5 gün ulusal yas ilan etmişti. Hamaney, Anayasanın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle Cumhurbaşkanlığı yetkisinin verildiğini aktarmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İran'da Öğrenciler, Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Beraberindekileri Anmak İçin Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Öğrenciler, Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Beraberindekileri Anmak İçin Toplandı - Son Dakika
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