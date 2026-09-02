İran Devrim Muhafızları, Ürdün'deki ABD Üssü Prens Hassan'a Balistik Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları, Ürdün'deki ABD Üssü Prens Hassan'a Balistik Füze Saldırısı Düzenledi

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki Prens Hassan Hava Üssü'ne balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, ABD'ye ait RQ-4 ve MQ-9 İHA'larının bulunduğu hangarların hedef alındığı, birkaç İHA'nın imha edildiği ve bazı ABD askeri personelinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Ürdün'deki Prens Hassan Hava Üssü'ne yoğun bir balistik füze saldırı düzenlendiği belirtilerek, saldırılarda birkaç insansız hava aracının (İHA) imha edildiği ve bazı ABD askeri personelinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün'e yönelik balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. DMO'dan yapılan açıklamada, Ürdün'de bulunan ve ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Prens Hassan Hava Üssü'ndeki RQ-4 ve MQ-9 İHA'larının bulunduğu hangarların yoğun bir balistik füze saldırısı ile hedef alındığı bildirildi. Saldırılarda birkaç İHA'nın imha edildiği ve bazı ABD askeri personelinin hayatını kaybettiği, ayrıca teknik altyapılarda yangın çıktığı öne sürüldü. Söz konusu saldırının, İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir düğün törenine yönelik ABD saldırısına yönelik misilleme olduğu aktarılarak, "ABD'nin bu saldırısı 70 konuğu etkilemiş, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 4 kişinin öldüğü saldırıda birkaç kişi de ağır yaralanmıştır" hatırlatmasında bulunuldu. DMO Ürdün'deki Prens Hassan Hava Üssü'ne yönelik saldırının görüntülerini de yayınlarken, saldırının yol açtığı zarara ilişkin ilişkin iddialar henüz ABD veya Ürdün tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

Bölge ülkeleri yeni saldırılara hedef olmuştu

İran'ın ABD'nin son saldırılarına misillemeleri sürerken, Ürdün'e balistik füze saldırı yapılmıştı. Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 10 balistik füzeyi önlediğini, diğer 3 füzenin ise ıssız bölgelere düştüğünü duyurarak, "Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" açıklamasında bulunmuştu. Gelişmenin ardından Kuveyt ve Bahreyn de yeni misilleme saldırılarına hedef olmuştu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, 3. Sayfa, Savunma, Prens, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran Devrim Muhafızları, Ürdün'deki ABD Üssü Prens Hassan'a Balistik Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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