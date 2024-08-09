İran Donanması'na Binlerce Yeni Gemisavar Füze Teslim Edildi - Son Dakika
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İran Donanması'na Binlerce Yeni Gemisavar Füze Teslim Edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, donanmasına 2 bin 640 adet gemisavar seyir füzesi, insansız hava aracı ve diğer savaş ekipmanları kattı. Teslim alınan füzelerin yüksek patlayıcı etkili savaş başlıkları ve radara yakalanmama gibi yeni özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.

09.08.2024 16:09
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, donanmaya 2 bin 640 adet gemisavar seyir füzesi, insansız hava aracı ve diğer savaş ekipmanları kattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, donanmasına çok sayıda yeni gemisavar seyir füzesi kattı. Devlet televizyonunda yer alan haberde, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla yeni füzelerin teslim töreninin düzenlendiği duyuruldu. Törenle 2 bin 640 adet gemisavar seyir füzesi, insansız hava aracı (İHA) ve diğer savaş ekipmanlarının donanmaya teslim edildiği belirtildi. Füzelerden sadece 210 tanesinin sergilendiği törende, uzun menzilli ve orta menzilli füzeler, savaş, keşif ve imha amaçlı insansız hava araçları (İHA), deniz radarları, elektronik harp sistemleri ve çok sayıda gemisavar seyir füzesinin yer aldığı belirtildi.

Teslim alınan füzelerin yüksek patlayıcı etkili savaş başlıkları ve radara yakalanmama gibi yeni özelliklere sahip olduğu belirtilen haberde, her bir füzenin isabet ettiği savaş gemisine ciddi hasar vererek batırma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İran Donanması'na Binlerce Yeni Gemisavar Füze Teslim Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Donanması'na Binlerce Yeni Gemisavar Füze Teslim Edildi - Son Dakika
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