İran'ın BAE Saldırısında 3 ölü, 58 yaralı

01.03.2026 17:28
İran, BAE'ye düzenlediği saldırılarda 3 kişinin ölümüne, 58 kişinin yaralanmasına yol açtı.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi de yaralandı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak hedef aldığı Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) can kaybı ve yaralı sayısı netleşti. BAE Savunma Bakanlığı, İran'ın saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerin Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu olduğu aktarıldı.

Bakanlık, dünden bu yana İran'dan fırlatılan 165 balistik füzeden 152'sinin ve 2 seyir füzesinin imha edildiğini aktararak, İran'dan gönderilen 541 İHA'dan 506'sının da engellendiğini belirtti. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:59
Pentagon: İran’ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
17:53
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
17:03
İran ’Abraham Lincoln’u hedef aldı, ABD’den açıklama geldi
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:41
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
