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İran yanlısı gruplar Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırdı - Son Dakika
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İran yanlısı gruplar Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırdı

Irak'taki İran yanlısı Irak İslami Direnişi, ABD askerlerinin bulunduğu 3 üsse SİHA ve füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılar, Siyonist rejiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik katliamlara yanıt olarak gerçekleştirildi.

İran yanlısı gruplar Irak ve Suriye\'deki ABD üslerine saldırdı
24.01.2024 - 22:37,  Güncelleme: 22:38
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Irak'taki İran yanlısı Irak İslami Direnişi, Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu 3 üsse SİHA ve füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Irak'taki İran yanlısı silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Irak'ın batısındaki Anbar'daki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü ile Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Erbil Havalimanı'ndaki ve Suriye'deki Conoco petrol sahasındaki ABD üslerine SİHA ve füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Irak İslami Direnişi, saldırıların Siyonist rejiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yaptığı katliamlara yanıt olarak düzenlediğini vurguladı.

ABD, Irak'taki 3 noktaya saldırı düzenlemişti

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD güçlerine yönelik saldırılara karşılık olarak ABD Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak'ta İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin çatısı altında bulunan Kataib Hizbullah'a (Hizbullah Tugayları) ve İran'a bağlı diğer grupların kullandığı 3 tesise saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Irak tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İran yanlısı gruplar Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran yanlısı gruplar Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırdı - Son Dakika
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