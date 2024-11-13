İranlı Kardeşlerin Ölümünde Not Bulundu - Son Dakika
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İranlı Kardeşlerin Ölümünde Not Bulundu

Üç kardeşin intiharında Farsça yazılı, borçlarından bahseden 9 sayfalık not tespit edildi.

13.11.2024 19:37
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İranlı 3 kardeşin ölümünde Farsça yazılmış 9 sayfalık not bulundu

Çevirisi yapılan notta ölen kişilerin ticari ilişkiler nedeniyle borçlarından bahsettiği anlaşıldı

Koli bandıyla kapı pençeleri kapatmışlar, tepside kömür yakmışlar

ANTALYA - Antalya'da 3 İranlı kardeşin ölümüne ilişkin, evde yapılan incelemelerde koli bandıyla kapı pençelerin kapatılıp tepside kömür yakıldığı ve Farsça yazılmış 9 sayfalık not tespit edildi.

Olay, saat 15.40 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 sokak içerisinde bulunan bir sitedeki apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İran'dan Türkiye'ye gelen 3 kardeş Güzeloba Mahallesi'nde eşyalı olarak bir daire kiraladı. Son olarak 27 Ekim tarihinde ülkelerinde bulunan aileleri ile görüşen 3 kardeşe yaklaşık 15 gündür yakınları ulaşamadı. Aile, Antalya'da ikamet eden İran uyruklu bir yakınlarından durumu haberdar ederek oğullarına ulaşmasını istedi.

İran'daki aileleri 15 gündür ulaşamamış

Ailenin isteği üzerine verilen adrese gelen Emrullah Esedi isimli İran vatandaşı, kapıyı çalmasına rağmen kardeşlere ulaşamadı. Ailenin ısrarı ile polis merkezine giden Esedi, ekiplerle birlikte Güzeloba Mahallesi'ndeki adrese geldi. Ev sahibinde bulunan yedek anahtar vasıtasıyla ikamete giren ekipler ev içerisinden ağır bir kokunun geldiğini fark etti. Bir odanın kapısının arkadan kilitlenmesi nedeniyle içeri girmekte zorlanan ekipler kapıyı açtıklarında, isimlerinin Mohammed Reza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian olduğu öğrenilen 3 kardeşin cansız bedenleri ile karşılaştı.

Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini ve bu nedenle hayatlarına son verdiklerini yazdıkları bir not bulundu. 3 kardeşin ikamet içerisindeki bir odanın kapı ve camlarını hava geçirmeyecek şekilde bantladıktan sonra içerde kömür yaktıkları ve içeriyi kaplayan dumanla toplu şekilde hayatlarına son verdikleri öğrenildi.

9 sayfalık Farsça yazılı not bulundu

Öte yandan olaya ilişkin Antalya Emniyet Müdürlüğünden yazılı bir açıklama geldi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelindiğinde 3 erkek cesedi bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cesetler üzerinde ve ikamet içinde yapılan aramalarda İran pasaportları olan M.Y., M.Y. ve A.Y. isimli şahısların kimlik bilgilerine ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde ikametin kapı ve pencerelerinin koli bandı ile kapatıldığı ve odanın ortasında tepsi içerisinde yanmış kömürler olduğu görülmüştür. Ayrıca odada bulunan Farsça yazılmış 9 sayfalık notun çevirisi yapıldığında, şahısların ticari ilişkileri nedeniyle borçlarından bahsedildiği anlaşılmış olup, adli soruşturma devam etmektedir."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İranlı Kardeşlerin Ölümünde Not Bulundu - Son Dakika

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