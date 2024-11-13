İranlı Kuryenin Ayakkabısı Uyuşturucuyu Ele Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İranlı Kuryenin Ayakkabısı Uyuşturucuyu Ele Verdi

Kars'ta İranlı kurye, büyük spor ayakkabısının tabanında sakladığı uyuşturucuyla yakalandı.

13.11.2024 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta İranlı kuryeyi ayağındaki büyük ayakkabılar ele verdi

Polisin dikkatiyle Trabzon'a götürülmek isteten uyuşturucu Kars'ta yakalandı

KARS - Kars'tan Trabzon'a spor ayakkabısının tabanını sakladığı uyuşturucuyu götürmek isteyen İranlı kurye, uyuşturucuyu polisten kaçıramadı. Polisin dikkatinden kaçmayan operasyonda İranlı kuryeyi 41 numara yerine 45 numara spor ayakkabı giymesi ele verdi. Polisin şüphelendiği spor ayakkabı tabanından ise 61 parça uyuşturucu çıktı.

Kars'ta uyuşturucuya geçit yok, Narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerine adeta göz açtırmıyor. Geçtiğimiz günlerde İranlı kadın kuryenin makatına saklanmış uyuşturucuyu yakalayan narkotik ekipleri, bu kez de yine 29 yaşındaki İranlı kurye Sadegh Yasamı'nın akıllara durgunluk veren bir şekilde spor ayakkabısının tabına zulaladığı uyuşturucuyu yakaladı.

"İran'dan Kars üzerinden Trabzon'a götürecekti"

İran'dan Türkiye'ye geçen uyuşturucu kuryesi Sadegh Yasamı, Iğdır'da spor ayakkabısının tabanına zulaladığı 61 parça halinde toplam 369,73 gram Metamfetamin yolcu otobüsüne bindi. Kars'tan Trabzon'a uyuşturucu taşınacağı bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır-Kars karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi.

"İranlı kuryeyi giydiği büyük spor ayakkabı ele verdi"

Narkotik ekipleri operasyon düzenlendiği yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan Sadegh Yasamı, otobüsten indirdi. Sadegh Yasamı'ın üzerinde arama yapan polis, şüphelinin spor ayakkabıların büyük olduğunu fark etti. Polisin dikkatinden kaçmayan ayakkabı ayrıntısı, uyuşturucunun Kars dışına çıkarılmasını engelledi. Spor ayakkabılarını şüpheliden çıkarmasını isteyen polis, yaptığı aramada spor ayakkabının taban astarının altına saklanan uyuşturucuyu ele geçirerek muhafaza altına aldı.

"İranlı kurye tutuklandı"

Spor ayakkabısının tabanına zulalanmış 61 parça halinde toplam 369,73 gram Metamfetamin ile yakalanan kurye Sadegh Yasamı, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kurye Sadegh Yasamı çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Narkotik, Trabzon, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Spor, İran, Kars, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İranlı Kuryenin Ayakkabısı Uyuşturucuyu Ele Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin inceleme başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin inceleme başlatıldı
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:38 Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
09:37 Esenyurt’ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
09:02 Alman devi Türkiye’de faiz indirimi için net tarih verdi Alman devi Türkiye'de faiz indirimi için net tarih verdi
08:56 Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 21:37:07. #1.11#
SON DAKİKA: İranlı Kuryenin Ayakkabısı Uyuşturucuyu Ele Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.