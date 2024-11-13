İranlı Kuryenin Ayakkabısı Uyuşturucuyu Ele Verdi

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Kars'ta İranlı kuryeyi ayağındaki büyük ayakkabılar ele verdi

Polisin dikkatiyle Trabzon'a götürülmek isteten uyuşturucu Kars'ta yakalandı

KARS - Kars'tan Trabzon'a spor ayakkabısının tabanını sakladığı uyuşturucuyu götürmek isteyen İranlı kurye, uyuşturucuyu polisten kaçıramadı. Polisin dikkatinden kaçmayan operasyonda İranlı kuryeyi 41 numara yerine 45 numara spor ayakkabı giymesi ele verdi. Polisin şüphelendiği spor ayakkabı tabanından ise 61 parça uyuşturucu çıktı.

Kars'ta uyuşturucuya geçit yok, Narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerine adeta göz açtırmıyor. Geçtiğimiz günlerde İranlı kadın kuryenin makatına saklanmış uyuşturucuyu yakalayan narkotik ekipleri, bu kez de yine 29 yaşındaki İranlı kurye Sadegh Yasamı'nın akıllara durgunluk veren bir şekilde spor ayakkabısının tabına zulaladığı uyuşturucuyu yakaladı.

"İran'dan Kars üzerinden Trabzon'a götürecekti"

İran'dan Türkiye'ye geçen uyuşturucu kuryesi Sadegh Yasamı, Iğdır'da spor ayakkabısının tabanına zulaladığı 61 parça halinde toplam 369,73 gram Metamfetamin yolcu otobüsüne bindi. Kars'tan Trabzon'a uyuşturucu taşınacağı bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır-Kars karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi.

"İranlı kuryeyi giydiği büyük spor ayakkabı ele verdi"

Narkotik ekipleri operasyon düzenlendiği yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan Sadegh Yasamı, otobüsten indirdi. Sadegh Yasamı'ın üzerinde arama yapan polis, şüphelinin spor ayakkabıların büyük olduğunu fark etti. Polisin dikkatinden kaçmayan ayakkabı ayrıntısı, uyuşturucunun Kars dışına çıkarılmasını engelledi. Spor ayakkabılarını şüpheliden çıkarmasını isteyen polis, yaptığı aramada spor ayakkabının taban astarının altına saklanan uyuşturucuyu ele geçirerek muhafaza altına aldı.

"İranlı kurye tutuklandı"

Spor ayakkabısının tabanına zulalanmış 61 parça halinde toplam 369,73 gram Metamfetamin ile yakalanan kurye Sadegh Yasamı, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kurye Sadegh Yasamı çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.