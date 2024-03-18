İş adamı fabrikadaki patlamada hayatını kaybetti - Son Dakika
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İş adamı fabrikadaki patlamada hayatını kaybetti

İş adamı fabrikadaki patlamada hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında, Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü hayatını kaybetti. Patlamada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i taburcu edildi. Üçüncü, Pendik'te tanınan bir iş adamıydı.

18.03.2024 21:32  Güncelleme: 21:34
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İş adamı fabrikadaki patlamada hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında, yaralılardan 5'i taburcu oldu. Patlama hayatını kaybeden Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü'nün Pendik'te tanınan bir iş adamı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 15.00 sıralarında Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'ta bulunan Kar Group isimli ham beton üretimi yapılan fabrikanın imalathane bölümünde sanayi tüpü bilinmeyen bir sebeple patladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Osman Üçüncü ile işçi Ahmet Bali'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü'nün İstanbul'un Pendik ilçesinde tanınan bir iş adamı olduğu ve farklı sektörlerde insanlara istihdam sağladığı ortaya çıktı. Üçüncü'nün ve Bali'nin cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morguna gönderildi. Öte yandan, yaralılardan 5'i hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olduğu, 1'inin ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA

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