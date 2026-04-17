İskenderun\'da Bodrum Yangını Kontrol Altında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürüldü.
İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katından yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı. - HATAY
