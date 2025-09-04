Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Genel Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerlerin denetimi ve fuhuşla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, İskenderun ilçesi Numune Mahallesinde bir ikamette 6 şahsın fuhuş yaptığını tespit etti. Şahıslara toplamda 23 bin 804 TL idari para cezası uygulanırken, haklarında idari işlem başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da Fuhuş Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?