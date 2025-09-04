İskenderun'da Fuhuş Operasyonu - Son Dakika
İskenderun'da Fuhuş Operasyonu

İskenderun\'da Fuhuş Operasyonu
04.09.2025 09:33
Fuhuş yaptığı tespit edilen 6 kişi yakalandı, toplam 23 bin 804 TL ceza kesildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Genel Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerlerin denetimi ve fuhuşla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Günübirlik kiralanan evlere baskın! Sapıkların elinden böyle kurtardılar

23 BİN 804 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Ekipler, İskenderun ilçesi Numune Mahallesinde bir ikamette 6 şahsın fuhuş yaptığını tespit etti. Şahıslara toplamda 23 bin 804 TL idari para cezası uygulanırken, haklarında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

İskenderun, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, hatay, Hukuk, Suç, Son Dakika

