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İskenderun'da sular çekildi, vatandaşlar sahil kıyısında keyif yapıyor - Son Dakika
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İskenderun'da sular çekildi, vatandaşlar sahil kıyısında keyif yapıyor

İskenderun ilçesinde yaşanan sağanak yağış ve lodosun etkisiyle sular altında kalan kent merkezi, yağışın durması ve suların çekilmesiyle normale dönüyor. Vatandaşlar, suların çekilmesiyle sahil kıyısında hafta sonunun tadını çıkarıyor.

İskenderun\'da sular çekildi, vatandaşlar sahil kıyısında keyif yapıyor
07.01.2024 - 14:21,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yollar ve sokakların bazı kısımları sular altındayken, bazı yerlerde sular çekilmiş durumda. Vatandaşlar ise suların çekilmesiyle sahil kıyısında hafta sonunun keyfini çıkarıyor.

İskenderun'da geçtiğimiz günlerde sağanak yağış ve lodosun etkisiyle kent merkezi sular altında kalmıştı. İskenderun ilçesi son günlerde yağış olmaması ve lodosun etkisinin azalmasıyla yavaş yavaş normale dönüyor. Kent merkezinde kısmen suların çekilmesiyle birlikte; Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda insanlar ve araçlar sorunsuz şekilde trafikte ilerliyor. Suların kısmen çekildiğini ve yağmurun yağmamasını fırsat bilen vatandaşlar, sahil kenarlarına ve park yerlerinde hafta sonunun tadını çıkarıyor.

"Ekipler suları hızlı bir şekilde tahliye ettiler"

Bugünkü durumun önceki günlere göre daha iyi olduğunu belirten vatandaş Kemal Azlak, "Belediye ve itfaiye ekipleri geldi. Suları hızlı bir şekilde tahliye ettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten de en ufak bir durumda; belediye, emniyet güçleri, itfaiye ve devletin diğer ekipleri hemen sahaya iniyorlar" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
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