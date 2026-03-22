Isparta- Antalya kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza Isparta - Antalya kara yolu Ağlasun Kavşağı'nda 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücü isimleri öğrenilemeyen otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
