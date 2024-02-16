Isparta'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şahıs Tutuklandı

Isparta\'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şahıs Tutuklandı

Isparta'da narkotik ekipleri tarafından yapılan yolcu otobüsü aramasında 1 kilogram 240 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şahıs, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklandı. Ayrıca, 2024 yılı başından itibaren yapılan çalışmalarda toplam 47 şahıs narkotik suçlarından cezaevine teslim edildi.

16.02.2024 18:39
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Isparta'da narkotik ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir şahıs tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul- Antalya seferi yapan yolcu otobüsünde yapılan çalışmalarda 1 kilogram 240 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.

Ayrıca Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2024 yılı başından itibaren yapılan çalışmalarda; narkotik suçlarından tutuklanan ya da haklarında hüküm verilen toplam 47 şahsın cezaevine teslim edildiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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