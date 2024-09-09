Şehit Uzman Çavuş Büyükçaylı Isparta\'ya getirildi

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Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca köyü mevkiinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ispartalı Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) naaşı memleketi Isparta'ya getirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca köyü mevkiinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şehitlerden Ispartalı Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) naaşı memleketi Isparta'ya getirildi. Şehit Uzman Çavuş için Isparta Süleyman Demirel Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Askeri uçakla getirilen şehit Büyükçaylı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı, babası Osman Sacit Büyükçaylı, kız kardeşi Gizem Büyükçaylı tabutun başına gelerek gözyaşı döktü.

Karşılama törenine, Isparta Valisi Aydın Baruş, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ında düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Öte yandan şehidin hamile olan eşi Gizem Büyükçaylı'nın dün gece saatlerinde doğum yaptığı öğrenildi. - ISPARTA