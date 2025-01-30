İsrail 110 Filistinli Mahkumu Serbest Bıraktı - Son Dakika
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İsrail 110 Filistinli Mahkumu Serbest Bıraktı

İsrail, 3. esir takasında 110 Filistinli mahkumu serbest bırakırken, müdahale yaşandı.

30.01.2025 19:19
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İsrail, esir takasının 3'üncü turunda 110 Filistinli mahkumu Ofer Hapishanesi'nden serbest bıraktı.

İsrail, İsrailli esirlerin güvenli geçişinin garanti altına alınacağına dair arabulucular tarafından verilen güvencenin ardından 110 Filistinli mahkumu Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bıraktı. Filistinli mahkumlar, Kızılhaç'a ait otobüslerle Filistin'in başkenti Ramallah'a sevk edildi. Filistinli mahkumlar serbest bırakıldığı sırada onları karşılamak isteyen Filistinlilere ise İsrail güçleri müdahalede bulundu. İsrail'in serbest bıraktığı esirler arasında en küçüğü 15 yaşında iki çocuk olmak üzere 30 çocuk bulunuyor.

Hamas, bugün İsrailli asker Agam Berger ve İsrailli siviller 29 yaşındaki Arbel Yehoud ve 80 yaşındaki Gadi Mozes ile 5 Taylandlı esiri serbest bırakmıştı. İsrail, Han Yunus'taki esir takası sırasında yaşanan kaosu gerekçe göstererek, Filistinli mahkumları serbest bırakmaktan vazgeçmişti. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail 110 Filistinli Mahkumu Serbest Bıraktı - Son Dakika

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