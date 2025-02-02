İsrail'in bugün esir takası çerçevesinde sınır dışı edilmesi şartıyla serbest bıraktığı 7 Filistinli mahkum, Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.
İsrail, bugün esir takası çerçevesinde 183 Filistinliyi serbest bıraktı. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sınır dışı edilmeleri şartıyla serbest bıraktığı 7 Filistinli mahkumun Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığı aktarıldı. - KAHİRE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail, 7 Filistinli Mahkumu Mısır'a Sınır Dışı Etti - Son Dakika
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