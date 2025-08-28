İsrail'de Savaş Karşıtı Gösteri - Son Dakika
İsrail'de Savaş Karşıtı Gösteri

İsrail\'de Savaş Karşıtı Gösteri
28.08.2025 23:51  Güncelleme: 00:37
İsrail\'de Savaş Karşıtı Gösteri
Göstericiler Genelkurmay Başkanı Zamir'in evine boyalı saldırı düzenledi, 8 kişi gözaltına alındı.

İsrail'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona ermesi talebiyle gerçekleştirilen protesto gösterileri devam ediyor.

GENELKURMAY BAŞKANI ZAMİR'İN EVİNE BASKIN

Son olarak savaş karşıtı göstericiler, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Hod Hasharon'daki evine baskın düzenledi.

İsraillilerin sabrı taştı, protestocular Genelkurmay Başkanı Zamir'in evini bastı

KIRMIZI BOYALARLA SALDIRDILAR

Zamir'e hükümetin Gazze Şeridi'ni işgal planını uygulamayı reddetmesi çağrısında bulunan göstericiler, "Gazze'nin işgaline karşısınız, reddetme zamanı geldi" yazılı pankart açarken, Zamir'in evine kırmızı boyalı saldırı düzenledi.

'MASUMLARIN KANINI' SEMBOLİZE EDİYOR

Göstericiler, kırmızı boyanın "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi, rehineleri tehlikeye atması ve masumları öldürmesi halinde dökülecek kanı" sembolize ettiğini açıkladı.

İsraillilerin sabrı taştı, protestocular Genelkurmay Başkanı Zamir'in evini bastı

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Göstericilere sert müdahalede bulunan İsrail polisi, 8 kişiyi gözaltına aldı.

NETANYAHU'DAN KINAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan söz konusu protestoya kınama geldi. Netanyahu, "İsrail Genelkurmay Başkanı, Hamas'ı yenmek, tüm rehinelerimizi geri getirmek için ahlaklı ve kararlı bir şekilde çalışıyor ve ona zarar vermeye yönelik her türlü girişim kınanmalıdır" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, kolluk kuvvetlerine protestonun faillerini adalete teslim etmeleri çağrısında da bulundu.

