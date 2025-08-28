İsrail\'de Savaş Karşıtı Gösteri

İsrail'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona ermesi talebiyle gerçekleştirilen protesto gösterileri devam ediyor.
Son olarak savaş karşıtı göstericiler, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Hod Hasharon'daki evine baskın düzenledi.
Zamir'e hükümetin Gazze Şeridi'ni işgal planını uygulamayı reddetmesi çağrısında bulunan göstericiler, "Gazze'nin işgaline karşısınız, reddetme zamanı geldi" yazılı pankart açarken, Zamir'in evine kırmızı boyalı saldırı düzenledi.
Göstericiler, kırmızı boyanın "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi, rehineleri tehlikeye atması ve masumları öldürmesi halinde dökülecek kanı" sembolize ettiğini açıkladı.
Göstericilere sert müdahalede bulunan İsrail polisi, 8 kişiyi gözaltına aldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan söz konusu protestoya kınama geldi. Netanyahu, "İsrail Genelkurmay Başkanı, Hamas'ı yenmek, tüm rehinelerimizi geri getirmek için ahlaklı ve kararlı bir şekilde çalışıyor ve ona zarar vermeye yönelik her türlü girişim kınanmalıdır" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, kolluk kuvvetlerine protestonun faillerini adalete teslim etmeleri çağrısında da bulundu.
