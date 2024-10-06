İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin Humus şehrinde bulunan İran'a ait boş bir otomobil fabrikasına hava saldırısı düzenlendiğini bildirirken, ismi açıklanmayan bir savaş gözlemcisi saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

İsrail Gazze Şeridi'nde başladığı saldırıları Orta Doğu'daki birçok ülkeye yaydı. Gazze ve Lübnan'da yoğun saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Suriye'de yeni bir saldırı düzenledi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin merkezindeki Humus şehrinde bulunan İran'a ait boş bir otomobil fabrikasına hava saldırısı düzenlendiği bildirilirken, ismi açıklanmayan bir savaş gözlemcisi saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. - ŞAM