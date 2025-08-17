İsrail'den Yemen'deki Husilere Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İsrail'den Yemen'deki Husilere Saldırı

17.08.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Husilere ait enerji altyapısını vurdu. Husi saldırılarına misilleme yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in başkenti Sana yakınlarında İran destekli Husilere ait enerji altyapısının vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusu, bu sabah Yemen'de enerji altyapısına saldırı gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "İsrail, Yemen'in sınırlarından yaklaşık 2 bin kilometre içeride, Husiler tarafından kullanılan enerji altyapısını vurdu. Saldırılar, Husilerin İsrail devletine ve halkına yönelik füzeli ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı saldırılara bir misilleme olarak gerçekleştirildi. Husiler, İran rejiminin desteğini alarak İsrail ile müttefiklerine zarar vermeye devam ediyor, denizlerdeki eylemleriyle küresel deniz taşımacılığındaki seyrüsefer ve ticaret faaliyetlerini de baltalıyor. IDF, Husilerin İsrail'e yönelik devam eden saldırılarına, gerek duyulan her alanda güçlü şekilde karşılık vermeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

İsrail basını, Yemen'in başkenti Sana yakınlarındaki Haziz elektrik santralinin vurulduğu saldırının İsrail Donanması tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Yemen basını ise santralin vurulmasını "saldırganlık" olarak nitelendirirken, vurulan tesiste yangın meydana çıktığını ve birkaç jeneratörün kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Yangının ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındığı aktarılırken, saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Husiler, Gazze'ye destek için İsrail'e saldırmıştı

Husiler, Gazze Şeridi'ndeki savaşta İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere destek olarak nitelendirdikleri eylemlerde İsrail'e füzeler ateşlemiş, İsrail ise bu füzelerin çoğunu karşılamıştı.

ABD, Husiler ile anlaşmıştı

İsrail'in yanı sıra ABD ve İngiltere de geçtiğimiz aylarda Yemenli Husilere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. Ayrıca ABD, geçtiğimiz Mayıs ayında beklenmedik şekilde Husilerle bir anlaşmaya varmış, Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına yönelik saldırılarını durdurması karşılığında bölgedeki hava saldırılarını durdurmayı kabul etmişti. Ancak Husiler, anlaşmanın İsrail'i kapsamadığını belirtmişti. - SANA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, İsrail, Enerji, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'den Yemen'deki Husilere Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 13:27:34. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Yemen'deki Husilere Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.