İsrail'den Yemen'deki Husilere Saldırı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in başkenti Sana yakınlarında İran destekli Husilere ait enerji altyapısının vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusu, bu sabah Yemen'de enerji altyapısına saldırı gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "İsrail, Yemen'in sınırlarından yaklaşık 2 bin kilometre içeride, Husiler tarafından kullanılan enerji altyapısını vurdu. Saldırılar, Husilerin İsrail devletine ve halkına yönelik füzeli ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı saldırılara bir misilleme olarak gerçekleştirildi. Husiler, İran rejiminin desteğini alarak İsrail ile müttefiklerine zarar vermeye devam ediyor, denizlerdeki eylemleriyle küresel deniz taşımacılığındaki seyrüsefer ve ticaret faaliyetlerini de baltalıyor. IDF, Husilerin İsrail'e yönelik devam eden saldırılarına, gerek duyulan her alanda güçlü şekilde karşılık vermeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

İsrail basını, Yemen'in başkenti Sana yakınlarındaki Haziz elektrik santralinin vurulduğu saldırının İsrail Donanması tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Yemen basını ise santralin vurulmasını "saldırganlık" olarak nitelendirirken, vurulan tesiste yangın meydana çıktığını ve birkaç jeneratörün kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Yangının ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındığı aktarılırken, saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Husiler, Gazze'ye destek için İsrail'e saldırmıştı

Husiler, Gazze Şeridi'ndeki savaşta İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere destek olarak nitelendirdikleri eylemlerde İsrail'e füzeler ateşlemiş, İsrail ise bu füzelerin çoğunu karşılamıştı.

ABD, Husiler ile anlaşmıştı

İsrail'in yanı sıra ABD ve İngiltere de geçtiğimiz aylarda Yemenli Husilere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. Ayrıca ABD, geçtiğimiz Mayıs ayında beklenmedik şekilde Husilerle bir anlaşmaya varmış, Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına yönelik saldırılarını durdurması karşılığında bölgedeki hava saldırılarını durdurmayı kabul etmişti. Ancak Husiler, anlaşmanın İsrail'i kapsamadığını belirtmişti. - SANA