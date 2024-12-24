İsrail Hastaneye Baskın Düzenledi

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin kuzeydeki Endonezya Hastanesi'ne girerek hastaları zorla tahliye ettiğini bildirdi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını hem havadan hem de karadan sürdürüyor. Hastanelere sık sık baskın yapan İsrail güçleri bir kez daha kısmen faaliyette olan Endonezya Hastanesi'nde harekete geçti. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Direktörü Munir Al-Bursh, İsrail ordusunun dün hastane yetkililerine hastaneyi boşaltma emri verdiğini, bugün erken saatlerde ise hastaneye baskın düzenleyerek içeridekileri dışarı çıkmaya zorladığını söyledi. Al-Bursh, El-Awda ve Kamal Adwan Hastanelerinin de sık sık İsrail saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

Hastaları zorla tahliye eden İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi'nin İsrail birliklerine karşı saldırı düzenlemek için Hamas üyeleri tarafından kullanıldığını savundu. - GAZZE