İsrail\'in Beyrut Saldırısı: 31 Ölü, 68 Yaralı

3.Sayfa

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 31'e, yaralı sayısı ise 68'e yükseldi. Hizbullah saldırıda 2'si üst düzey askeri komutan olmak üzere 16 üyesinin öldürüldüğünü belirtti.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh semtinde bir binaya düzenlediği saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad gerçekleştirdiği basın toplantısında, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 31'e, yaralı sayısının ise 68'e yükseldiğini ifade etti.

Abiad, salı ve çarşamba günleri peş peşe gerçekleştirilen çağrı cihazı ve telsiz saldırılarıyla birlikte bu hafta toplam 70 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Hizbullah'ın üst düzey 2 komutanı dahil 16 üyesi öldürüldü

Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada, Beyrut'a yönelik saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in ve 2024'ün başına kadar Hizbullah'ın "Rıdvan" biriminin başında bulunan üst düzey komutan Ahmed Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 16 üyesinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İsrail: "Hizbullah'ı hedef aldık"

Öte yandan, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından dün akşam saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Akil ve diğerleri, Hizbullah'ın İsrail topraklarına baskın düzenlemeyi, Celile'deki yerleşimleri işgal etmeyi amaçlayan planın mimarları arasındaydı" denilmişti. IDF Sözcüsü Daniel Hagari ise saldırıda Akil'in yanı sıra en az 10 Hizbullah komutanının öldürüldüğünü, Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh semtinde bir binanın altında toplandıklarını ifade etmişti.

Vadi Hamul'a saldırısında 1 Suriyeli öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Vadi Hamul bölgesine düzenlediği saldırıda 1 Suriye vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. - BEYRUT